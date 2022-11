A coquetelaria de inspiração japonesa do Imakay

Olá,

amigos!

Todos bem?

Desta vez, fui conhecer a carta no do Imakay, um renomado restaurante japonês no Itaim.

Confesso que sempre fico um pouco com o pé atrás quando ouço ou leio que determinada carta de coquetéis tem inspiração japonesa.

Não é por nada, não. Talvez me falte repertório para avaliar o que é realmente ‘japonês’ na coquetelaria desenvolvida por aqui.

Ainda assim, mesmo com as minhas limitações mais do que assumidas, vou cometer o atrevimento de indicar o trabalho do bartender Kevin Cavalcante lá no Imakay.

No copo, no paladar e na construção dos seus coquetéis, Kevin conseguiu me convencer que ao menos um pouquinho de japão estava ali:

“Há três meses assumi o bar e junto aceitei um desafio de elaborar uma carta nova que tivesse sua inspiração na cultura e gastronomia japonesa. Não foi fácil porque eu queria fazer algo diferente do que já vem acontecendo em outros bares, mas logo os teste foram gerando resultados”, disse.

Kevin continuou explicando seu processo de criação: “Com alguns dias conversando com os sushimans da casa, fui descobrindo novos ingredientes e novos sabores que quis trazer para o bar. Ingredientes como a alga Kombu e o katsuobushi que Infusionado no Campari dá vida ao nosso Umami Negroni”, falou. “Novas inspirações foram surgindo o que possibilitou trazermos para nossa coquetelaria insumos como shitake, togarashi, wassabi, folhas de shissô e até mesmo ostras frescas para dentro de nossos novos coquetéis “, completou.

Dá minha experiência, três coquetéis chamaram atenção, Talvez, o que mais tenha brilhado foi o refrescante Shissô & Matcha – com vodca, shissô, limão siciliano, xarope simples e matcha.

O Umami Negroni também desce bem – com uma untuosidade interessante. Recomendado mesmo para quem já não está mais na vibe dos negronis (com Awamori, Campari com infusão de kombu, vermute seco, bitter de umami e snack de nori).

Por fim, para os fãs de martinis, a pedida é o portentoso (e luxuoso) Oyster Martini. É isso mesmo que você está pensando. É um martini que, ao invés das azeitonas, recebe uma generosa ostra fresca. O próprio Martini também é preparado com um pouco desta ‘água de ostra’ (um estilo mais dirty martini). Essa experiência, com a ostra e tudo, custa R$ 69.

O Imakay fica na Rua Urussui, 330 – no Itaim Bibi.