Alerta de carta nova no Subastor e Bar do Cofre

28 de outubro de 2022 | 13h58 por Gilberto Amendola

Olá, amigos,

todos bem?

Hoje vou falar um pouco da carta nova do Subastor/ Bar do Cofre (sim, o menu é compartilhado pelas duas casas do grupo). Minha sensação é que com essa nova “fornada” de coquetéis (sendo 6 inéditos e 4 repaginados da carta anterior), o Sub se recoloca no mundo dos bares que competem para um lugar na lista dos 100 melhores do mundo ( The World’s 50 Best Bar).

Mas vamos aos drinques, camaradas.

Assim como as últimas cartas, o trabalho de pesquisa sobre o biomas brasileiros continua. Desta vez, o menu foi desenvolvido pelo Alex Sepulchro e Ítalo de Paula. Na semana que visitei o Sub, a dupla estava implementado os coquetéis em casas diferentes. Sepulchro estava no Sub, e de Paula no Bar do Cofre.

Comecei pelo Milk Punch White Mastruz – que tem vodca, lillet e tiquira como bases alcoólicas e leva mastruz, goiaba, limão, cravo, canela e anis. Leve e frutado é uma boa pedida para começar esse passeio pelos biomas. White Mastruz vem se somar a onda de Milk Punchs que estão ficando raízes em nossos bares.

Depois fui para um sour, e eu nem sou uma pessoa de sours, mas esse aqui é especial. O Juçara Sour me ganhou pelo aveludado e por ter uma combinação de sabores pouco usuais. Ele leva cachaça, pisco, juçara, aceto balsâmico, açúcar de coco, óleo de coco e clara pasteurizada.

Muito bebedor sério está (e ficou) de olho no Cambuci Old Fashioned. Um Old com uma base difícil de encontrar em coquetéis por aqui (acredito que por conta do preço), o Calvados.A combinação da maçã (do Calvados) com um certo azedinho do cambuci é um excelente casamento. O drinque leva calvados, cordial de cambuci, bitter de laranja e chips de cambuci.

Dos drinques antigos e repaginados, fui de Breu Branco – que leva bourbon, vermute branco, resina de breu branco e bitter de alcachofra. A mudança em relação ao drinque que estava na carta passada é o copo. Agora, ao invés do copo baixo, ele está em uma taça bojuda (com gelo) – o que facilita a defumação do drinque.

Ainda pretendo voltar para experimentar o resto.

O Subastor fica na Rua Delfina 163

O Subastor Bar do Cofre fica na Rua João Brícola 24

Novas casas

TERÊ – Depois do sucesso do bar Regô, Luiz Felippe Machado Mascella acaba de abrir um novo empreendimento no centro de São Paulo, o Terê. Desta vez, além da coquetelaria, Mascella investe em vinhos e na gastronomia na General Jardim 427. Já visitei e vou escrever sobre ele na semana que vem.

BARZIM – Das mesmas donas do Pêxi e Kônxa, o Bar.zim vem com uma proposta “sem carne” e clima de boteco. Tem coquetelaria, sim senhor. Ainda preciso experimentar. Na Rua Wisard, 20 – Vila Madalena.

ZONA 011 – O bar Zona 011 acaba de chegar na Rua na Deputado Lacerda Franco (596), em Pinheiros. Os drinques autorais saem pelas mãos de Fernando Lisboa. Logo mais experimento também.

Revista

Nesta segunda-feira, o Santana Bar vai lançar o primeiro volume da revista Criações, onde todos os drinques criados no balcão da casa, com receita e desenhos ilustrados na hora por Gabriel e com o nome batizado por seu cliente criador, foram compilados para este resultado. A partir das 18h. Na Rua Joaquim Antunes. 1026.

Lançamentos

– A Geest Destilaria lançou oficialmente o destilado Fernando Rosa’s Mango Groove. A bebida foi produzida em parceria com a destilaria dinamarquesa Phantom Spirit e é a versão brasileira de um destilado de manga já conhecido na Europa que agora conta com um toque de brasilidade com a adição da casca da tangerina.

– A empresa de drinques engarrafados APTK Spirits lançou o seu Moscow Mule. A marca também fez uma parceria com a Easy Drinks para o cliente poder comprar a espuma de gengibre para elaborar e completar o coquetel. As garrafas podem ser encontradas inicialmente nas lojas APTK dos shoppings Cidade Jardim e CJ Shops, no valor unitário R$ 120, com 375 ml.

Novo Momento

O aperitivo francês Lillet, importado e distribuído no Brasil pela Pernod Ricard, prepara novo momento de consumo. Agora, a marca sugere receitas em jarra, feitas para compartilhar em diferentes ocasiões, especialmente as diurnas e ao livre, como um piquenique, brunch ou encontro no parque.

Com isso, eles vão realizar duas ativações para promover o primeiro contato do público com esse novo ritual de consumo. O primeiro já pode ser visto no episódio especial de Lillet do Bar Aberto, primeiro reality show de coquetelaria do Brasil, disponível no canal do Youtube. O segundo será um evento fechado para convidados e marcas patrocinadoras que será realizado no próximo dia 8.