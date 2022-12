Sem Copa, só nos resta o bar: conheça a coquetelaria do Virô Bistrô, nova casa no Baixo Augusta

09 de dezembro de 2022 | 15h04 por Gilberto Amendola

Olá,

amigos.

Todos bem?

Sim, eu sei. Acabamos de sair de uma Copa do Mundo.

Apesar da tristeza, esse é mais um motivo para conhecer um novo bar na cidade.

Bola pra frente!

Bar Tubaína (lugar de onde costumava sair o saudoso Bloco Soviético durante o carnaval de São Paulo). Hoje vamos conhecer o Virô Bistrô – casa que abriu no endereço do antigo

Mas chega de saudosismo e vamos falar das novidades.

O Virô Bistrô fica no Baixo Augusta e é comandado pelo restaurateur Lalo Zanini . A carta de coquetéis é de responsabilidade do mixologista Marcelo Serrano. Na carta, 18 drinques (entre alcoólicos e não alcoólicos).

Com apelo para virar um hit, Marcelo apresenta o Viro Bellini, que leva gin, rosas, toranja, espumante, espuma de gengibre e caviar de blueberry (fácil, fácil de beber).

Para os fãs de Fitzgerald (drinque que continua bombando em SP – e leva gim, suco de limão siciliano, xarope de açúcar e Angostura), minha sugestão é experimentar o La Belle De Jour (gim de pêra, lillet blanc, maçã verde e physalis).

Curti bastante o Pisco Punch (pisco, maracujá, amêndoas, limão) e o Intenso – que entrega tudo o que o nome promete, com cachaça envelhecida , amaro , amaretto, vermute rosso e alcaparrone.

Claro, Marcelo levou para casa o seu Moscow Mule. Se alguém ainda não sabe, ele é o criador do Moscow Mule Brasileiro(aquele com espuminha).

O Virô Bistrô fica na Rua Haddock Lobo, 74 – Cerqueira César.

Ah, curiosidade. O recém-aberto Telefone, que também tem carta de Marcelo Serrano, fica em cima do Virô Bistrô.

Notícias

Concurso Rabo de Galo

O 5° Concurso Nacional de Rabo de Galo acontecerá no dia 12 de dezembro, no Hotel Leques Brasil, na rua São Joaquim, 216 – Liberdade SP. Segundo um dos pioneiros da coquetelaria brasileira e um dos organizadores do evento, Derivan Ferreira, o objetivo do evento “é potencializar a importância do rabo de galo, sobretudo internacionalmente, possibilitando sua inserção na lista da IBA – International Bartenders Association”.

200 Cachaças

Como parte das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), lançou o livro “200 anos- 200 cachaças – A evolução da cachaça, da Independência aos dias de hoje, contada em 200 rótulos” . A edição é de Andréia Gerk, Milton Lima, Luiz Arkhan e Jairo Marns.

Festa do Guilhotina

Guilhotina celebra seis anos de vida com bartenders convidados. Na próxima quarta, dia 14, nomes de destaque da coquetelaria vão apresentar suas criações nesse famoso balcão. Às 18h, quem assume as coqueteleiras é Deivisson Arruda, da Sweet Secrets. Às 19h é a vez de Gustavo Ribeiro, do Santana Bar, e, na sequência, às 20h, Cristiana Negreiros desce do Carrasco para o balcão do Guilhotina. Ainda tem Alex Sepulchro, do SubAstor (21h), Ana Gumieri, do Gran Bar Bernacca (22h) e, para fechar a noite, Alison Oliveira, que vem diretamente do Caledonia Whisky&Co., das 23h até meia-noite. Por todo esse período, a equipe do Guilhotina vai seguir sob o comando de Spencer Amereno Jr. no preparo dos coquetéis que integram a carta regular da casa. Guilhotina Bar. Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros.