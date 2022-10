Conheça as novidades da carta de coquetéis do Bottega 21

Olá, amigos. Todos bem?

Pineapple Bar). A correria no jornal e o número de novas casas abrindo todas as semanas, levam a culpa pela minha falta de frequência em um bar tão bacana quanto o Bottega. Certamente não demorarei mais um ano para voltar… Depois de 1 ano, voltei ao Bottega 21 para experimentar a nova carta de coquetéis assinada pelo bartender Michel Felício (que está no mesmo endereço desde o já saudoso). A correria no jornal e o número de novas casas abrindo todas as semanas, levam a culpa pela minha falta de frequência em um bar tão bacana quanto o Bottega. Certamente não demorarei mais um ano para voltar…

Pra quem conhecia o Pineapple, fica claro que o Bottega 21 é um avanço, um passo adiante no trabalho do próprio Felício – que merece, há tempos, mais atenção do mercado. Um pouco de hype faria justiça ao trabalho dele. Ao lado dele, na barra, também prestar atenção no trabalho do bartender Kelvin Santos Almeida.

A carta nova tem alguns achados muito interessantes. Para o meu paladar (todo trabalhado no amargor), o Doppelgänger (com gim, blend de amaros e licor de flor de sabugueiro) é irresistível. Destaque para o bom uso (aleluia) do Jägermeister.

Na transição entre o seco e o refrescante está o ótimo Basil Smash – com gin, cítricos e cordial de manjericão feito na casa. Também nesta transição entre o seco e o refrescante é possível colocar o Piña (des)colada (feita com rum de coco, espumante de abacaxi fermentado pelo próprio Felício e servido com biscoito feito a partir do bagaço da fruta). Em tempo, peçam para experimentar o espumante de abacaxi. Na torcida para venderem separadamente.

Um que eu não experimentei, mas fiquei curioso com o resultado. foi o do It’s Daiquiri (que leva rum, cítricos e frutas vermelhas). Fica pra próxima.

Felício manteve na carta os campeões da primeira temporada do Bottega, como o Torino ( Bourbon, licor de flor de sabugueiro, amaro vermute tinto e bitter de laranja). Aliás, reparem no bom uso do licor de flor de sabugueiro pelo Felício.

Para a turma do negroni, a pedida é o Negroni Cioccolato – que leva Campari infusionado com cacau, gin, vermute tinto e um garnish de chocolate com cumaru.

O Bottega 21 fica na Rua dos Pinheiros 1308.