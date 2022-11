Coquetelaria com espírito italiano no restaurante Donna

25 de novembro de 2022 | 14h09 por Gilberto Amendola

Olá, amigos

Todos bem?

chef André Mifano. O Balcão de hoje vai contar um pouco sobre a experiência etílica no restaurante Donna, do

casa, clique aqui. Do nosso lado, vamos focar na coquetelaria. O responsável pela carta do Donna é o Vini Lopes, bartender e cientista político em formação. Para conhecer a gastronomia dacasa,Do nosso lado, vamos focar na coquetelaria. O responsável pela carta do Donna é o Vini Lopes, bartender e cientista político em formação.

Assim como a cozinha do Donna, a coquetelaria da casa tem um “espírito italiano”.

Um bom exemplo desta vertente é o Margaretti, uma versão de Margarita com um toque de limoncello. Uma boa pedida para começar a noite – independentemente dos próximos passos (você pode, por exemplo, começar com um Margaretti e seguir com as opções de vinho).

Ainda na seara da leveza, outra opção interessante é o Dominic Decocco. Trata-se de um coquetel clarificado com brandy, rum, Cointreau, coco e limão taiti.

Para quem procura um pouco mais de corpo no coquetel (mais punch e teor alcoólico), a pedida é o Santino. Picante, o drinque leva bourbon, vermute seco, Amaretto e pimenta.

Mas o meu preferido da noite foi o Matilde – que leva vermute seco, jerez oloroso, Peychaud’s Bitter e Angostura. Neste drinque, Vini promove o encontro da Itália com a Espanha (e deixa o jerez brilhar no copo).

O Donna fica na Rua Peixoto Gomide, 1815. Jardins.

NOTÍCIAS

Direto da Romênia

Chegou ao mercado brasileiro o Alexandrion, um brandy produzido na Romênia. Segundo o embaixador da marca, o mixologista Sylas Rocha, a ideia é incentivar o uso do produto, com características mediterrâneas, nos bares de coquetelaria. A bebida está sendo vendida por preços que variam de R$110 a R$130.

Sylas é quem traz duas receitas com o Alexandrion:

Alexandrion Sazerac

60 ml Alexandrion 7

1 torrão de açúcar

3 dash de Bitter Peychaud’s

1 dash de Bitter de chocolate

Mexido, servir em copo baixo sem gelo

Aromatizar com absinto

*

Alexandrion Highball

45 ml de Alexandrion 7

Completar com soda artesanal de Cambuci

Montado, servir em um copo long com gelo, finalizar com zest de limão

GIM NA COPA

A BEG Gin criou uma edição limitada de garrafas para a Copa do Mundo com 5 versões em homenagem aos anos em que o Brasil foi campeão (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Nos rótulos, informações sobre cada final de campeonato vencida como o local disputado, os gols, as datas e os times.

TAMANHO CERTO

Aperol uniu-se à Salton para disponibilizar uma versão reduzida do famoso espumante Brut. Com 375ml, a novidade oferece a quantidade ideal da bebida para o preparo do Aperol Spritz em casa.