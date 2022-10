Depois do bip, deixe o seu recado…no Telefone Speakeasy

21 de outubro de 2022 | 14h16 por Gilberto Amendola

Depois do bip, deixe o seu recado…

Para fazer uma reserva no Telefone Speakeasy, o cliente precisa ligar para um telefone fixo (no fim deste texto eu conto qual é) e deixar um recado na secretária eletrônica do bar.

Curioso como o mundo dos bares speakeasy e as telecomunicações parecem andar de braços dados. Em NY, o famoso PDT (Please Don’t Tell) só pode ser acessado por meio de uma cabine telefônica.

​​Mas, sem linha cruzada, vamos voltar para SP.

O Telefone, do empresário Lalo Zanini em parceria com Fernando Sommer, é um espaço para 60 pessoas localizado em cima do restaurante Virô Bistrô, na Haddock Lobo.

A coquetelaria fica por conta do mixologista Marcelo Serrano (que entre outros méritos é o criador do moscou mule brasileiro – esse mesmo da espuminha).

A carta é dividida entre clássicos, coquetéis esquecidos e autorais do Marcelo. Nos clássicos, o básico (negroni, oldfashioned e dry martini e outros). Já entre os esquecidos, destaque para o Matahari – com conhaque, vermute, limão, xarope de romã e especiarias.

Mas acredito que o mais bacana é encontrar as principais criações do Serrano em uma carta só. Além do Moscou Mule com espuma, você vai encontrar o Robusto (vodca, amaretto, pêssego, limão, nibs de cacau e canela defumada).

Também estou curioso com o Cloudy Negroni – que leva gim, cordial de pimenta, vermute branco e bitter clarificado – e com Ring The Bell – com bourbon com infusão de bancha, maçã verde, limão, Lillet e hortelã.

O cardápio de comidas é assinado pelo chef Denis Howard. A consumação mínima R$150. Ah, o telefone do Telefone é 11 3129-0930.

O Telefone Speakeasy fica na Rua Haddock Lobo, 60.

Notícias

Shot 1 – Rogerio Igarashi Vaz, bartender brasileiro à frente do Bar Trench, de Tóquio (endereço que ocupa a 25ª posição no ranking do Asia’s 50 Best Bars), chega ao País para uma série de eventos. No dia 29, a partir das 19h, ele participa de um guest no Tan Tan (único bar brasileiro na lista dos melhores do mundo). Mais cedo, ele comanda uma masterclass no Barnô, no rooftop do hotel Canopy. No dia 30, participa do Izakaya Matsuri, festival dos “botecos” japoneses.

Shot 2 – A The Gin Flavors acaba de lançar em seu e-commerce o gim escocês Tobermory. O Tobermoy é inspirado pela natureza da ilha de Mull, com botânicos selecionados, incluindo zimbro, chá, urze, flor de sabugueiro e casca de laranja doce.

Shot 3 – A Bombay Sapphire promove o Circuito dos Sentidos em 18 bares – sendo nove em São Paulo e nove no Rio de Janeiro. Juntamente com a carta de drinques criada por mixologistas dos bares. Cada um dos locais participantes terá um drinque exclusivo desenvolvido pelo embaixador da marca para a América Latina, Rafael Matos.

Shot 4 – A importadora Aurora concentra esforços na divulgação do Kentucky Straight Bourbon Whiskey Buffalo Trace. Um evento na última quinta-feira relançou o produto no Brasil. O preço sugerido é de R$ 198.

Shot 5 – Na próxima quinta-feira, 27, o Seu Justino Madalena comemora primeira década em festa inspirada no Paraíso. A comemoração dos 10 anos do Seu Justino será ao som do Jeito Moleque, juntamente com um DJ open format e outra atrações. Rua Girassol, 144 – Vila Madalena