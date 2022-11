Irmã mais nova do Regô, Terê chega ao centro da cidade com coquetelaria e gastronomia

04 de novembro de 2022 | 14h25 por Gilberto Amendola

Depois do sucesso do Regô, Luiz Felippe Machado Mascella acaba de abrir outro empreendimento no centro de São Paulo, o Terê.

O Terê, na General Jardim, fica a uma curta caminhada de distância do Regô, que fica na Rego Freitas.

É possível enxergar traços do Regô no conceito do Terê. Ainda assim, a proposta é sensivelmente diferente. Se o Regô tem uma pegada mais de balcão festivo e de encontro da ‘turma da coquetelaria’, o Terê quer que você se sinta mais confortável para, por exemplo, jantar – e também para pedir um vinho caso você não seja habitué da ‘turma da coquetelaria. Ou seja, o Terê tem um pouquinho mais de restaurante do que de bar. O menu tem opções como um atum empanado com especiarias e tentáculos de polvo com batatas cozidas.

Para conhecer a família Mascella clique aqui. A ‘pegada’ mais restaurante deve ter um pouco da ótima influência do Lulão, o Luiz Antônio Mascella.

Agora, o que o Terê pegou emprestado do Regô é aquela sensação de pertencimento que só os melhores bares/restaurantes conseguem provocar.

A coquetelaria segue os passos da sua casa-irmã, mas não se repete. Na minha visita tive uma ótima experiência com o delicado Cambuci Martini (com gim, cordial de cambuci, vermute seco e bitter de laranja).

Em uma praia parecida, mas para quem curte jerez, a pedida é o Eva. Ele leva jerez fino, rum branco, licor de açafrão, vermute seco e maça.

Para algo mais untuoso, vá de Rabo sem Galo. Essa versão do clássico nacional tem cachaça em carvalho, vermute tinto, jerez oloroso, Cynar 70, manteiga de amendoim, sálvia e bitter).

Embora eu tenha tomado por último, eu sugiro abrir os trabalhos com o Saoko. Coquetel cítrico e frutado com tequila branca, toranja, uvaia, limão taiti, xarope de agave e bitter de laranja).

O Regô fica na Rego Freitas, 441

O Terê fica na General Jardim, 427

