Néli Pereira lança ‘Da Botica ao Boteco’

Da Botica ao Boteco – Plantas,Garrafadas e a Coquetelaria Brasileira (Companhia da Mesa). A mixologista, jornalista e pesquisadora Néli Pereira acaba de lançar o(Companhia da Mesa).

Néli, que construiu a reputação no balcão do Espaço Zebra , também tem uma longa carreira como jornalista da BBC de Londres e da BandNews.

O trabalho de Néli leva o Brasil para dentro de um copo (ou de uma garrafada). Ao se debruçar sobre ervas, cascas, raízes, frutas, plantas, povos originários, cultura negra, religiosidade, superstições e muito mais, a pesquisadora coloca a coquetelaria em uma prateleira mais abrangente. Não é só sobre o consumo te álcool. Nunca foi.

Lugar de falar de coquetelaria também é em caderno de cultura, sim senhores.

Bem como, coquetelaria também é política. E, em suas páginas ( e no próprio trabalho), Néli deixa claro que sabe disso.

Na abertura de um dos capítulos, a autora escreve: “Um pote de vidro com algumas plantas submersas em álcool é um universo. Ali dentro ocorre uma transformação intensa e histórica — o líquido vai mimetizando a planta, com todas as suas características e poderes: sabor, princípio ativo, cor. Um pote de vidro com plantas submersas em álcool é um universo”.

Forte, né?

No livro, Néli resignifica o urucum, boldo, carqueja, catuaba, jurubeba e outras maravilhas sem tirar de nenhuma erva, casca ou raiz sua essência (mesmo que sua aplicação não seja mais medicinal ou religiosa). Não se trata de apropriação cultural, mas de iluminação cultural (ou seja, é sobre jogar luz em uma cultura que precisamos reconhecer e revisitar).

Néli também apresenta explicações que vão desde as técnicas básicas da coquetelaria (preparos de xaropes, shrubs e tinturas) até o passo a passo de receitas de coquetéis clássicos e autorais.

Sim, esse “colunista balconeiro” vai arriscar umas infusões tendo o livro como guia. Oremos para todos os santos.

Quem quiser experimentar as infusões e criações de Néli no Espaço Zebra precisa ficar de olho no Instagram do lugar – já que ele abre apenas por uma semana durante o mês. Olho no @espacozebra.

Que Da Botica Ao Boteco também abra as portas para outras publicações sobre coquetelaria (receitas, histórias, guias…). Pode parecer idiossincrático, mas para a cultura do coquetel se firmar por aqui, precisamos de literatura. Queremos livros, livros e mais livros. Contem com esse balcão para a divulgação.

