O jeito Frank Sinatra de ser do novo The S.

02 de dezembro de 2022 | 13h21 por Gilberto Amendola

Olá,

meus amigos.

Todos bem?

Hoje vamos falar do The S., bar recém-instalado no Circolo Italiano, na região central de São Paulo. Em clima de clube de jazz, a casa tem um jeito Frank Sinatra de ser (o S. do seu nome é, claro, de Sinatra).

Neste prédio icônico da Avenida Ipiranga, o cliente se sente quase que como parte do Rat Pack (grupo formado nos anos 50 e 60 por nomes como o do próprio Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. e outros).

Sim, Sinatra era dos nossos e gostava de um drinque. O artista era fã confesso de Jack Daniel’s. Não à toa, um dos diferenciais do The S. é servir o Sinatra Select – o rótulo da Jack que homenageia o cantor (que sem me aventurar em muito tecnicismo, trata-se de um Jack que passou por barris com ranhuras mais profundas – para expor a bebida às camadas extras de carvalho tostado).

Além do Sinatra Select, a casa conta, claro, com outros uísques. A coquetelaria fica por conta do mixologista Bruno Medeiros. Alguns coquetéis, como o Under My Skin (Jack, redução de mel e abacaxi, xarope de agave, limão siciliano e angostura), seguem a proposta de homenagear o artista.



As músicas de Sinatra batizam parte da carta, como Fly Me to The Moon ( The Botanist Gin, xarope de maracujá, grenadine, espuma de maracujá e tônica) e o My Way – gim, suco de limão taiti, suco de grapefruit, xarope de toranja, alecrim e angostura). O já citado Rat Pack batiza o negroni envelhecido em barril de carvalho.

The S. Avenida Ipiranga, 344 – Circolo Italiano – 1 andar. Horário de funcionamento, de quinta a sábado, das 16h às 2h. @thes_bar .

NOTÍCIAS

PARA COMER COM A MÃO

O Santana Bar passou a oferecer opção de comidinhas para acompanhar sua premiada carta de drinques. Fábio Moon é o responsável por ela – e trouxe elementos de cidades como Barcelona, Lisboa e a região da Provence, no sul da França.

Os pratos foram pensados para se compartilhar e comer com as mãos e buscam harmonizar com os drinques da casa. Do mar, aparecem o Mexilhão Escabeche (R$39), as Rilletes de Salmão (R$45), Gildas (R$23) e o Club Sandwich de Camarão (R$59). Da terra, o Torresmo (R$32), o Tartare de Carne (R$43) e a tábua de Charcuterie (R$89). Há também opções para os vegetarianos, como o Nori Frito R$37) e a torta de tomate (R$42).