Paradiso, em Barcelona, é eleito o melhor bar do mundo

07 de outubro de 2022 | 16h16 por Gilberto Amendola

Olá, amigos, todos bem?

Na última terça-feira o The World’s 50 Best Bars divulgou a lista dos 50 melhores bares do mundo (já havia divulgado as posições 51-100 na semana anterior).

Neste ano, a bússola da coquetelaria apontou para Barcelona, na Espanha.

O melhor bar do mundo, segundo a prestigiada lista, é o Paradiso.

Comandado por Giacomo Giannotti, o bar fica escondido atrás de uma porta de geladeira dentro de uma loja de pastrami – e é conhecido por uma coquetelaria ‘teatral’ e visualmente impactante.

Barcelona ainda emplacou o Sips na 3ª posição e o Two Schmucks na 7ª posição.

O segundo lugar foi do inglês Tayer+Elementary; a 4ª posição com o mexicano Licoreia Limantour e em 5º o parisiense Little Red Door.

Londres e Nova York sempre foram presenças sólidas na lista dos 100 mais. Mas, nos últimos anos, outros países estão se destacando. Entre eles, o México, Grécia, Argentina e Cingapura.

Chama atenção também uma cidade como Cartagena, na Colômbia, emplacar duas casas, o Alquímico (10ª Posição) e o El Barón ( 66º). Aliás, a Colômbia também chegou com um bar em Bogotá, o La Sala de Laura (70º) . Nossos hermanos tem quatro casa na lista (Florería Atlántico, Tres Monos, CoChinChina e Presidente).

Tan Tan é o 62º melhor bar do mundo de acordo com a prestigiada lista The World's 50 Best Bars . O bar ganhou 25 posições em relação ao ano passado – quando apareceu em 87º. O bar, que fica em Pinheiros, tem carta de coquetel desenvolvida por Thiago Bañares, Alex Mesquita e equipe. Essa coluna recomenda experimentar o Sweet Caroline (com shochu de cevada, vermute seco, syrup de cumaru, tintura de priprioca e solução salina). No próximo dia 4 serão divulgados os 50 primeiros. O Brasil tem um único bar elencado entre os 100.

O merecimento do Tan Tan é incontestável, mas cabe a reflexão sobre o fato do Brasil ter emplacado apenas uma única casa. Falta trazer mais ‘votantes’ internacionais para o País? Faltam mais eventos e guests? Mais troca de figurinhas e união entre os bares e profissionais?

Em 2023 existe uma ótima janela de oportunidade. O World Class, provavelmente a principal competição de bartenders do mundo, será disputada no Brasil . A consequência é que vários nomes importantes da indústria estarão por aqui. Uma oportunidade para apresentar os melhores bares do país para um público influente e votante neste tipo de lista (que já teve o Subastor, Frank e o Guilhotina entre os relacionados nos últimos anos).

A lista com com 10 primeiros:

Paradiso (Barcelona, Espanha)

Tayēr+ Elementary (Londres, Inglaterra)

Sips (Barcelona, Espanha)

Licorería Limantour (Cidade do México, México)

Little Red Door (Paris, França)

Double Chicken Please (Nova York, Estados Unidos)

Two Schmucks (Barcelona, Espanha)

Connaught Bar (Londres, Inglaterra)

Kattana Kitten (Nova York, Estados Unidos)

Alquímico (Cartagena, Colômbia)

Confira a lista completa no site: https://www.worlds50bestbars.com/

Shots:

– A partir deste mês nos voos de campinas para lisboa, os passageiros da classe executiva da azul podem viajar bebendo um negroni da Bitter&Co.

– O Trinca Bar estreou o seu quarto vermute produzido na casa. Vale a pena. Rua Costa Carvalho, 96.

– Chega ao Brasil o Jim Beam Apple .

– A Campari traz versão do clássico negroni pronta para consumo, disponível em embalagens de 500ml

Notícias:

Rooftop

O balcão do Barno Rooftop Bar, espaço intimista no topo do hotel Canopy by Hilton, nos Jardins, ganhou um novo comando. A partir de hoje, os drinques servidos ali passam a levar a assinatura do Guilhotina Bar. Como não se trata de uma filial do endereço de Pinheiros, conforme reforça o proprietário Marcello Nazareth, o bar do hotel seguirá com identidade própria e uma carta de drinques exclusiva.

Amarula