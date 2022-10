Um Maxixe Martini com vista para o Minhocão

23 de setembro de 2022 | 13h07 por Gilberto Amendola

Tesouro guardado no sexto andar de um pequeno edifício comercial na região central de São Paulo, o restaurante Cora, do chef Pablo Inca, também pode ser visitado por quem tem interesse em coquetelaria.

Sim, os pratos que podem (e devem) ser compartilhados e a vista do Minhocão (para quem, em dias menos frios, optar pela varanda) já são mais do que bons motivos para tal visita.

Mas vamos gastar nossa tinta virtual para falar dos drinques.

A carta é assinada por Gunter Sarfert e tem ótima execução de Hannah Fernandes.

Minha inclinação pelos martinis (aliás, quem puder, procure a matéria do Robert Simonson sobre a nova dos martinis, no New York Times) me fez começar pelo Maxixe Martini. Ele leva gim, cachaça, jerez, vermute branco e salmora de picles de maxixe. O coquetel entrega tudo o que eu imaginava ao ler a carta: potência e sabor. Pode não ser para os “não iniciados” – mas vale cada gole. Aliás, que tal a experiência de tomar um martini tendo o Minhocão como paisagem?

Nesta mesma praia, tem o Gaia – com gim infusionado com tomilho, cointreau, vermute branco, vermute seco e solução salina. Um tico menos de potência alcoólica do que seu parceiro de carta, o Maxixe Martini.

Para continuar na pegada forte, eu indico o Terra Cocktail – com bourbon, jerez oloroso (Deus abençoe o jerez!), Campari infusionado com coco seco e baunilha; e uma versão “reforçada” de Rabo de Galo, o Cola de Gallo – com brandy, vermute, cachaça e Fernet Branca.

Para almas mais suaves, minha recomendação é o Amigo 75 – com cachaça branca, limão, açúcar e espumante de caju.

O Cora fica na R. Amaral Gurgel, 344 – 6ºandar – Vila Buarque.

Notícias

Aniversários

O Bottega 21 que tem a frente da barra o bartender Michel Felício, vai completar 1 ano no próximo dia 28. A data será comemorada com o lançamento de uma carta nova. Rua dos Pinheiros 1308.

Na segunda-feira, dia 26, quem completa um ano de vida é o Pina. A casa vai estar aberta para receber os amigos e comemorar a data. Rua Brigadeiro Galvão 177 – Barra Funda.

O fotógrafo de todos os drinques e amante da coquetelaria Tales Hidequi comemora o aniversário no LoHi – com um elenco estelar de bartenders atrás da barra. Dia 26 – na Rua Vieira de Carvalho, 99 – República.

Guest

No dia 26 de setembro, o Santana Bar recebe o famoso bar argentino Tres Monos

para uma noite atípica. A ideia é de transformar o Santana Bar na casa argentina. O

cardápio contará com quatro drinques do Tres Monos. O Santana fica na R. Joaquim Antunes, 1026 – Pinheiros.

Desafio Arapuru

O gim Arapuru lança, pelo terceiro ano consecutivo, seu desafio onde a marca convida bartenders profissionais a criarem um drinque feito com Arapuru. Os candidatos devem se inscrever pelo site da marca até dia 3 de outubro apresentando um vídeo contando sobre a receita. Os cinco primeiros participantes receberão um prêmio de R$ 1.000, uma foto profissional do drinque além de um curso de mixologia ministrado por Marco de La Roche.

Esquenta

No próximo dia 29 acontece o esquenta de inauguração do Barnô, bar no Rooftop do hotel Canopy São Paulo Jardins.

Circuito

A APTK SPIRITS promove uma rota com 20 bares, cada bar com um drinque autoral (tendo na sua composição bases da APTK) criado exclusivamente para participar da dinâmica. O Gran Circuito de Coquetéis está programado para acontecer até o dia 5 de novembro. Os estabelecimentos participantes são o Le Jazz, Priceless, Botanikafé, Bar Bagaceira, Boato, MeGusta, Betsy, Bottled Dog, Bec Bar, The Joy, Whiplash, Banqueta, Backyard, Simbalê, Garimpo Bar, Lupe Bar, Litt Bar, Braca, Berga Bar e Gaarden Greenhouse.

Papo

Na segunda-feira, dia 26, o bartender Marcelo Serrano estará no bar Raiz com alguns vermutes da APTK fazendo um Happy Hour. Um bom motivo para bater papo e falar sobre algumas tendências do mundo dos bares .