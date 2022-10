A onda dos cafés ecológicos e orgânicos

28 de outubro de 2022 | 18h18 por Ensei Neto

A terra é um organismo vivo, onde convivem fungos e bactérias junto de outros pequenos seres que contribuem para o equilíbrio da vida nos campos e florestas nativas. O homem acabou alterando esse desenho em diversos lugares do planeta a partir do momento que começou a estabelecer seus campos de produção.

Com o elevado grau de tecnologia de produção agrícola atual, além da mecanização, o uso intensivo de pesticidas é uma de suas características, principalmente no Brasil, país onde o clima tropical predomina na maior parte das regiões produtoras. No entanto, um movimento crescente de conscientização de menor uso dos agrotóxicos, muitos de grande impacto para nossa saúde, vem acontecendo nos últimos anos.

A primeira palavra da moda na produção agrícola foi Sustentabilidade, forjada pelas principais certificadoras de processos produtivos como UTZ e Rainforest Alliance a partir dos anos 2.000. Seu tripé era composto pela Sustentabilidade Ambiental, a Econômica e a Social, com foco maior na gestão dos processos como a regulagem de equipamentos, treinamento de funcionários e, a jóia da coroa, a rastreabilidade, que é um prontuário das atividades executadas na lavoura.

Recentemente, as letras da vez compõem a sigla ESG, que segue a mesma lógica do termo Sustentabilidade. São as filosofias adotadas pelas grandes empresas como forma de comunicar ao mercado que têm um modelo de governança coerente com as demandas e aspirações do mercado.

Existem certificações que incluem linha filosófica no seu modelo de produção como a Orgânica e a Biodinâmica, esta pela entidade alemã Demeter. Indicam que o café, por exemplo, foi produzido sem pesticidas sintéticos, e que algumas práticas respeitam o ciclo lunar, caso da Biodinâmica.

Outras práticas que vêm ganhando muitos adeptos é o da chamada Agricultura Regenerativa e, também, o da Permacultura. A agricultura regenerativa é um conceito que tem foco na recuperação do solo por meio de emprego de plantas que exerçam papel nutricional e estruturador, bem como do plantio de árvores para formação de ilhas ou corredores ecológicos.

A Permacultura, de grande abrangência, trabalha com diversas áreas do conhecimento ancestral e moderno, buscando resultados também pela perspectiva da ecologia.

Com o crescimento do mercado de Cafés de Especialidade/Specialty Coffees, uma preocupação maior com a qualidade sensorial se tornou evidente entre os produtores, que hoje oferecem lotes de alto padrão. Não basta apenas produzir, o café tem de ser saboroso.

A cafeicultura orgânica, durante muito tempo, era percebida como atividade restrita a pequenos produtores, até que o Paulo Sérgio de Almeida, o saudoso “Paulinho”, da Fazenda Santa Terezinha, em Paraisópolis, MG, certificou-se a partir de 2.000, numa área muito maior do que usual. Seus lotes de café ficaram conhecidos pela qualidade.

Hoje é possível encontrar excelentes cafés orgânicos de produtores de maior produção, como Ricardo dos Santos Bartholo, Fazenda 5 Estrelas, de Patrocínio, Cerrado Mineiro, que teve lote campeão de concurso regional. Outro grande produtor de café orgânico são as Fazendas Klem, de Martins Soares, Matas de Minas, MG, que faz torra própria e têm vários tipos de café disponíveis. Além da cafeicultura, possuem também produção de frutas como abacate e banana.

A Fazenda Campo Místico, de Bueno Brandão, Sul de Minas, MG, é um projeto do casal Adriane Freddi dos Santos e Valmor Santos Filho, que deixaram a agitação da capital paulista para viverem na fazenda, onde praticam um belo trabalho de cafeicultura em Agrofloresta.

Segundo Valmor, eles têm por objetivo compor toda a área de café sob esse modelo, que demonstrou sua capacidade de resiliência aos maus humores do clima, como foi com a geada de 2021 ou a estiagem que vira e mexe aparece. As árvores de maior porte e, portanto, de cobertura, fizeram um ótimo trabalho de proteção ao cafezal no momento do frio congelante, minimizando as perdas.

Todo o café produzido é destinado à torra com marca própria, Campo Místico.

Em Cachoeiro do Itapemirim, uma família de descendência italiana resolveu assumir o desafio de se tornarem os primeiros produtores de Coffea canephora, Robusta e Conilon, certificados como biodinâmicos do mundo, ostentando o selo Demeter.

A Fazenda Giori, que tem à frente os irmãos Conceição, Sebastião e Domingos Roque Giori, além da produção de café, mantém um rebanho de ovelhas para produção de adubos naturais.

Conceição, juntamente com seu marido, Fabrício Campos, ambos advogados, resolveram investir na capacitação da família para a produção de canephoras de especialidade, usando como principal argumento de vendas a qualidade sensorial do café produzido.

Recentemente investiram na instalação de micro torrefação para o lançamento de café torrado com marca própria.

Seguindo essa onda, recentemente, a Nespresso lançou a cápsula Brasil Orgânico, que contém grãos exclusivamente brasileiros certificados e com resultado sensorial surpreendente. Este foi um projeto ousado e compreendeu um esforço bastante grande por parte de seu time de campo.

De acordo com Guilherme Amado, Líder de Sustentabilidade Nespresso, foram envolvidos 78 produtores certificados das mais importantes regiões produtoras brasileiras, Cerrado Mineiro, Mogiana Paulista, Sul de Minas e Matas de Minas.

Hoje é possível encontrar excelentes cafés com produção ecológica e sem agrotóxicos de diversos produtores e regiões, numa clara demonstração de que é um segmento em pleno crescimento.

SERVIÇO:

Fazenda Santa Terezinha: www.zalaz.com.br

Fazenda 5 Estrelas: https://fazendacincoestrelas.com/

Fazenda Klem: https://www.fazendasklem.com/

Café Campo Místico: www.campomistico.com.br

Fazenda Giori: Instagram | @giorifarm

Nespresso: www.nespresso.com