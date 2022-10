A vez do café RTD (Ready to Drink) no Brasil

30 de setembro de 2022 | 18h53 por Ensei Neto

O café criou um forte laço de relacionamento entre o Japão e o Brasil desde o início do Século XX. O Brasil passava por um momento muito importante de transição e consolidação da República, coincidente com o fim do sistema escravagista desde 1.888, decretado pela Lei Áurea, um dos últimos atos da então Família Imperial Brasileira.

A história de que no Brasil havia árvores que produziam fortunas encantou muitas famílias japonesas, que decidiram pela imigração ao distante país para experimentarem uma melhora de vida. Apesar das decepções que os japoneses, bem como imigrantes de diferentes países europeus, tiveram, acabaram criando raízes e se fixando definitivamente como brasileiros.

O Japão é um dos principais destinos dos Cafés do Brasil, tendo um modelo de consumo sofisticado e muito diversificado. Um dos produtos que faz parte do dia a dia e que pode ser encontrado em todo o território japonês são os famosos cafés em lata RDT/Ready to Drink ou “pronto para beber”.

Esses produtos, que ficam expostos em vending machines, têm versões quentes e frias de blends ou bebidas de origem única, sendo uma alternativa muito prática para a população.

Para se ter idéia da importância desse mercado, são vendidas mais de 300 milhões de unidades por mês, o que faz com que as principais torrefações e indústrias de bebida daquele país se esforçam para manter sua linha desses produtos.

Aos poucos, essas latas de café RDT/Pronto para Beber começaram a despertar o interesse dos consumidores nos Estados Unidos, principalmente da Costa Oeste, pela sua praticidade e por seu apelo como energético naturalmente saudável.

Numa de suas viagens, o empresário Gabriel Adamo empolgou-se com o produto e passou a pesquisar sobre a viabilidade de produzir no Brasil. Para viabilizar esse projeto, procurou a Ball Corporation, que já fornecia latas de alumínio para o mercado de vinho e água, propondo parceria para o lançamento de um café RDT inovador.

Diferente do café RTD japonês, o Moose, produto idealizado por Gabriel, é elaborado como cold brew em infusão de 18 a 24 horas de grãos certificados do Cerrado Mineiro. Para um toque mais ousado na bebida, há incorporação de nitrogênio, que o leva à categoria de Nitro Cold Brew.

O lançamento oficial do Moose Cold Brew, primeiro café RTD/Ready to Drink brasileiro, é neste dia 1º de outubro, coincidente com o Dia Internacional do Café, e poderá ser encontrado em diversos pontos, inicialmente, em São Paulo.

SERVIÇO:

Moose Cold Brew – Cerrado Mineiro.

www.moosecoffee.com.br

Onde encontrar: Loja Marukai, bairro da Liberdade; Koa Food Market, Itaim Bibi; Rede Pão de Açúcar.

WORLD BARISTA CHAMPIONSHIP

Aconteceu nesta última semana, em Melborne, Austrália, o World Barista Championchip/Campeonato Mundial de Barismo, quando profissionais de todo o mundo competem em diferentes categorias.

Dois baristas brasileiros brilharam, alcançando posição de destaque neste campeonato.

A mineira Julia Fortini, da Academia do Café, de Belo Horizonte, MG, ficou em 10º lugar na competição Brewers Campionship ou de Campeonato de Preparo de Café, que exige domínio técnico refinado para executar uma extração perfeita.

O paulista Boram Julio Um, da Um Coffee Co., de São Paulo, SP, obteve a distinção como o 15ª melhor barista do mundo em 2022, numa clássica competição onde os competidores têm de preparar bebidas de espresso à perfeição, além de uma bebida autoral à base de café.