Conheça os vencedores do Coffee of the Year 2022

19 de novembro de 2022 | 22h24 por Ensei Neto

A SIC – Semana Internacional do Café, que acontece em Belo Horizonte, MG, completou 10 anos em 2022, consolidando-se como o mais importante evento do mercado de café do Brasil, conectando produtores, cafeterias, torrefações e profissionais.

Junto de uma programação intensa com cursos, workshops, palestras e debates, as competições fazem parte de sua faceta mais competitiva, principalmente aquelas que definem os representantes brasileiros para os certames internacionais.

A competição mais aguardada pelos produtores é a Coffee of the Year, que elege o lote de café por meio de uma pré seleção, onde são avaliadas por juízes técnicos e uma etapa final, na qual a votação é feita durante os 3 dias da feira, que foi de 16 a 18 de Novembro, pelos presentes.

Para se ter noção da grandiosidade que foi neste ano, concorreram 505 amostras de café de 415 propriedades de 9 Estados em duas categorias, Arábica e Canephora.

Veja a seguir a classificação oficial:

Arábica

Campeã: Larissa Sodré de Paula, Sítio Café da Sophia, Caparaó, ES.

2º lugar: João Vithor Medeiros Lacerda, Sítio Forquilha do Rio, Caparaó, ES.

3º lugar: Vagner Uliana, Pousada Villa Uliana, Pedra Azul, Montanhas do Espírito Santo.

4º lugar: Homero Aguiar Paiva, Fazenda Guariroba, Campo das Vertentes, MG.

5º lugar: Altilina Lacerda, Sítio Forquilha do Rio, Caparaó, ES.

Canephora

Campeão: Licleison Sebastião da Silva, Chácara Paraná, Matas de Rondônia.

2º lugar: João Alves da Luz, Sítio Coração de Mãe, Matas de Rondônia.

3º lugar: Edvaldo Sigoli, Sítio Comcafe, Matas de Rondônia.

Campeonato Brasileiro Brewers 2o22

A competição Brewers Cup Brazil 2022 teve como campeão o barista Garam Um, da Um Coffee Co., de São Paulo, SP, e que representará o nosso país em 2023 na etapa internacional.