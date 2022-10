Esferas de cafeína…

17 de outubro de 2022 | 01h13 por Ensei Neto

A gigante suíça Nestlé criou suas cápsulas de café em 1976 como uma solução genial para pessoas que apreciam a bebida e gostariam de ter acesso a diferentes origens de forma muito prática. Dessa forma, estabeleceu um novo segmento no mercado de café com sua hoje super importante divisão Nespresso, cujo principal mote sempre foi a de entregar experiências sensoriais marcantes e inesquecíveis.

No início de setembro, a também suíça Migros Delica AG, que tem aliança com a Café Royal, lançou a impressionante CoffeeB ou Coffee Ball (Esfera de Café), que é utilizada em sistema similar ao de cápsula, porém sem a cápsula.

Parece confuso?

Vou lhe explicar.

O time de pesquisa e inovação das duas empresas, Migros Delica e Café Royal, trabalhou para que fosse possível criar um produto que dispensasse qualquer tipo de invólucro que envolvesse manufatura industrial e, também, extraísse um café de excelente qualidade.

Trata-se de uma esfera de pó de café torrado compactado coberto por uma película protetora à oxidação, cujas especificações de blend ficam inscritas a laser, num resultado esteticamente minimalista e elegante.

CoffeeB Manifesto

Estão disponíveis diversos blends com diferentes intensidades de sabor, em escala equivalente à criada pela Nespresso, incluindo versão descafeinada, em sua maioria com as principais certificações de processos produtivos como Rainforest e Orgânico.

Para compor o conjunto, desenvolveu-se uma cafeteira de belo design, que extrai o café de acordo com a opção de volume selecionada. Ao final, a esfera de café torna-se pronta para ser utilizada, por exemplo, em jardins ou vasos como base de compostagem, solução perfeitamente ecológica.

Por enquanto é vendida apenas na Suiça e França, tendo a Alemanha como o próximo país a comercializar tanto o CoffeeB quanto a cafeteira CoffeeB Globe, que custam a partir de U$4,60 e U$150, respectivamente.

Isso posto, é demonstração que o mercado de café continua vigoroso e pleno de inovação.