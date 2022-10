Os desafios de se produzir café – 1

21 de setembro de 2022 | 14h04 por Ensei Neto

Depois de um longo silêncio, devido as viagens por diferentes origens cafeeiras, retorno para comentar sobre como está a safra 2022 de café.

Nessas andanças, o que chamou muito a atenção foi a angustiante pergunta dos cafeicultores sobre como lidar com os Desafios da Produção do Café nos tempos atuais.

Como se sabe, o café é uma bebida classificada como Produto de Território porque sofre influência direta de sua Localização (que leva em conta a latitude, a altitude e exposição ao sol), sua Botânica (porque cada variedade, devido à sua carga genética, tem um modo particular de, digamos, trabalhar…) e o Manejo (que são as técnicas e tecnologias empregadas pelo produtor).

Ao mesmo tempo, devido à sua gigantesca produção, colocando-se como o segundo produto mais comercializado no mundo, as sementes cruas do cafeeiro, conhecidas no mercado internacional como green coffee ou café cru, fazem parte do grupo das chamadas mercadorias comuns ou commodities.

As commodities são regidas por duas leis implacáveis, formuladas por grandes pensadores da Economia: a primeira diz que “a incorporação de tecnologias permite o aumento constante da produtividade”, enquanto a segunda lei, “em decorrência da Primeira Lei, os preços tendem a ficar mais baixos”.

Se observarmos a evolução da cafeicultura ou seu modelo de produção a partir dos anos 1970 sob a ótica da Primeira Lei, que se refere à incorporação de tecnologias, no Brasil ela se comprova perfeitamente!

Naquela época, a Geografia da Cafeicultura do Brasil se concentrava entre os Paralelos 21o e 24o Sul: Sul de Minas, Mogiana, Alta Paulista e, na época, o pujante Norte do Paraná.

Em 1975 ocorreu uma das maiores geadas de todos os tempos, arrasando boa parte da produção do café brasileiro, principalmente nas áreas mais distantes da Linha do Equador.

Cafeicultores do Paraná, onde mais de 90% das lavouras se perderam com o frio extremo, se deslocaram em massa para outras localidades para fugir dos estragos do frio. Começaram a se fixar na pontinha mineira do Planalto Central, que ficou conhecida como Cerrado Mineiro. Cidades como Araguari, Monte Carmelo e Patrocínio receberam grandes levas de produtores paranaenses e também da Alta Paulista, principalmente da região de Garça.

Áreas planas, extensas a perder de vista; clima estável com apenas duas estações, a chuvosa e a seca. Esse foi o ponto de partida do novo desafio: desbravar o Cerrado Mineiro, que se tornava a nova fronteira da cafeicultura.

O modelo de plantio mais comum de cafezais no Norte do Paraná e na Alta Paulista, regiões que são bastante próximas, era o chamado Quadrado: as covas onde as plantas eram fixadas formavam quadrados com lado em torno de 3,6 m a 4,0 m, sendo que colocava-se de 2 a 4 plantas de café em cada cova. Se fizermos uma conta rápida, verifica-se que a densidade populacional de cafeeiros (fazendo as contas pelo número de covas) era muito baixa: meras 625 covas por hectare (lembrando que 1 ha = 10.000 m2). Mesmo com 2, 3 ou 4 plantas por cova, o desempenho da lavoura não era tão bom porque problemas decorrentes desse sistema invariavelmente aconteciam, impedindo melhor produção.

Foi quando ganhou importância a aplicação de resultados de estudos relativos ao espaçamento e o aumento da densidade populacional pelos cafeicultores que estavam desbravando as novas fronteiras da cafeicultura.

Nos novos locais de produção de café, a densidade de plantas saltou rapidamente, empregando técnicas modernas como o plantio dos cafeeiros em linha. A partir desse arranjo, a população por unidade de área passasse da média de 800 a 1.00 covas por hectare para números expressivamente maiores, como 2.500 plantas/ha, 3.500 plantas/ha e até 5.000 plantas/ha.

O rearranjo espacial foi suficiente para que a produtividade aumentasse dramaticamente em pouco mais de 15 anos, saindo de pouco mais de 6 sacas de 60 kg/ha para 16 sacas/ha. Já no final dos anos 90, a média de produtividade de café do Brasil começou a se aproximar das 20 sacas/ha, atingindo 32 sacas/há na safra de 2019/2020.

O plantio em linha permitiu, como efeito colateral, o rápido desenvolvimento da mecanização das operações.

O final dos anos 1980 e meados de 1990 foi um período muito fértil no surgimento de tecnologias para os trabalhos de campos. Adubadeiras, aplicadoras de calcáreo, pulverizadores e até colheitadeiras surgiram a partir da percepção da indústria e seus “Professores Pardais” de que a mecanização nas lavouras era um caminho sem volta.

A mecanização já estava sendo item normal nos investimento porque, ainda que pontualmente, era notado um fluxo crescente de trabalhadores do campo para as cidades. Os dados do IBGE mostram claramente que o Brasil naquela época estava consolidando seu perfil populacional como (quase) estritamente urbano, quando mais de 70% da população do país vivia nas cidades.

O aumento da produtividade naquele período, atendendo à Primeira Lei das Commodities, se deu exclusivamente pelo rearranjo espacial.