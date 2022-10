Os desafios de se produzir café – 2

22 de setembro de 2022 | 23h29 por Ensei Neto

O ano era 1991 e em meio a uma das mais dolorosas crises de preços, uma torrefação italiana comandada por visionário e simpático químico, Ernesto Illy, dava início a um projeto que foi o estopim de uma revolução pela qualidade sensorial: estabelecer um polpudo diferencial nos preços pagos à excelentes lotes de cafés.

A italiana illycaffè se tornou referência entre os cafeicultores como torrefação que reconhecia o esforço em produzir cafés de alta qualidade através do pagamento de polpudos prêmios sobre os valores praticados pelo mercado. A título de exemplo, em 1991, enquanto que em média a saca de café fino ou especial no mercado normal recebia (pasmem!) US$ 40, a illy pagava US$ 90, numa verdadeira prática de Fair Trade ou Comércio Justo.

Foi essa torrefação italiana que inaugurou no Brasil o modelo de Direct Trade ou Compra Direta, quando pessoalmente Dr. Ernesto, como era carinhosamente tratado, juntamente com sua equipe visitava as fazendas para conhecer como trabalhava e vivia cada fornecedor de café para sua torrefação.

Ainda em 1991, como definitivo estímulo à produção de cafés de alta qualidade, Dr. Ernesto criou o primeiro concurso de qualidade de café do mercado.

Foi o início da Era dos Concursos de Qualidade de Café.

Durante os primeiros anos do hoje tradicional Concurso Illy de Qualidade de Café para Espresso, uma região se destacou, chegando a ter 10 cafeicultores entre os 10 primeiros colocados.

Era o Cerrado Mineiro, que despertou a curiosidade do Dr. Ernesto para compreender o porquê dessa região produzir uma profusão de excelentes cafés. Latitude menor do que o das tradicionais origens produtoras brasileiras, como o Sul de Minas ou a Alta Paulista, e um inverno impecavelmente seco era a fórmula que a Natureza se encarregou de mostrar.

Nesse momento da história, toda a produção de cafés do Brasil era basicamente de Naturais, quando os frutos são secos com a casca num processo cuidadosamente lento, além de colhidos maduros.

Simples assim…

Na segunda metade dessa incrível década de 1990, uma nova tecnologia que iria modificar definitivamente a forma de se secar café no Brasil: o descascamento mecânico.

No Sul de Minas, em meio a paisagem dominada por cafezais em morros sem fim, um dos grandes pesquisadores do extinto IBC – Instituto Brasileiro do Café, João Romero, testava o sistema clássico de secagem das sementes (lembre-se que do fruto do cafeeiro se quer apenas as sementes para se preparar uma incrível bebida!) para a grande escala.

O princípio do chamado CD – Cereja Descascado se baseia na retirada da casca externa do fruto maduro, conhecido por “cereja”, após a passagem pelo lavador, onde é separado dos outros em diferentes estágios de maturação, como verdes e passas, em razão das diferentes densidades em relação à água.

Os terreiros ganharam novos matizes de cor durante o período de colheita, pois sementes apenas cobertas pela casca interna, conhecida por pergaminho, os Cerejas Descascados, passaram a contribuir com tons mais claros ante o quase negro dos Naturais.

Regiões produtoras mais próximas ao Oceano Atlântico sofrem com a alta umidade relativa do ar, ocasionando alguns dos defeitos capitais do café, aqueles que desqualificam totalmente um lote. Portanto, poder secar as sementes mais rapidamente e, além disso, usando uma área menor de terreiro era o sonho de todo produtor.

Com a popularização dos equipamentos de descascamento de café, verificou-se que havia, a princípio, um ganho significativo na qualidade média das sementes porque esse método de pós colheita tende a uniformizar os lotes pela perspectiva do ponto de maturação. O fato de manter a polpa envolvendo as sementes durante a secagem, permite que processos fermentativos aconteçam, eventualmente contribuindo com a adição de notas de aromas e sabores que enriquecem a bebida.

Apesar de ser um sistema genuinamente brasileiro, um técnico da América Central com excelente trânsito no mercado norte americano de café, em 2005, depois de conhecer o processo do CD no Brasil, lançou lotes da Guatemala em eventos internacionais com o nome honey coffee ou café melado, em espanhol, que ganhou o mundo.

Descascar os frutos cerejas trouxe uma mudança radical nos resultados dos Concursos de Qualidade de Café no Brasil, que proliferaram endemicamente por todas as regiões produtoras. Por exemplo, o Cup of Excellence, inicialmente coordenado pela BSCA – Associação Brasileira de Cafés Especiais, em 2.000, tinha 10 lotes de cafés CD entre os 10 primeiros colocados, que passaram a ser disputados avidamente por micro torrefações de cafés especiais mundo afora.

Foi quando o CD iniciou o seu reinado, facilitando o processo de secagem das sementes, além de contribuir para a evolução do perfil sensorial, portanto, da qualidade dos cafés brasileiros.