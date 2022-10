Os desafios de se produzir café – 3

25 de setembro de 2022 | 20h53 por Ensei Neto

A entrada do novo Milênio prometia uma transformação mágica de tudo o que existia no mundo para muita gente, enquanto uma pequena parcela de pessoas via como o fim dos tempos. Como sempre, tudo é questão de perspectiva…

Nas décadas de 50 e 60, quando folheávamos as revistas de histórias em quadrinhos da época, era visto que todos teriam suas naves espaciais estacionadas em residências que flutuavam entre as nuvens, que capacetes de alta tecnologia poderiam desovar zilhões de páginas de conhecimento com um simples toque de botão ou que poderíamos ver notícias que estavam acontecendo em qualquer parte do universo em telas panorâmicas.

Muitos desses delírios de futuristas tornaram-se realidade, como os smartphones cada vez mais poderosos, lembrando os comunicadores da série Star Trek, as grandes TVs presentes em quase todas as casas e também nas ruas, e, agora, os primeiros carros voadores, incluindo projeto brasileiro da EMBRAER, tendo data para chegar.

Para os cafeicultores, o início dos anos 2.000 trouxe uma das mais longas crises de preços.

Essas crises na cafeicultura são cíclicas, baseadas na oferta e demanda dos grãos.

Nos momentos que a oferta é menor por alguns anos, começa um intenso movimento de plantio de novas áreas, tanto por cafeicultores experientes quanto aventureiros. A oferta grandiosa que se segue é o simples resultado de alta tecnologia aplicada na produção, levando em média entre 3 e 4 anos para se mostrar após o plantio, juntamente com a queda de preços. Os que se prepararam para esse sobe e desce alucinante sempre saem fortalecidos, mais competitivos.

Essa crise de 2.000 trouxe um novo componente no enredo, que entrou quase que sorrateiramente, tornando o quadro mais agudo do que o normal: o Vietnam com uma impressionante produção de robustas e que rapidamente deslocou a Colômbia do posto de segundo maior produtor mundial de café. Esse país entendeu o sinal dado pela geada de 1994 e seu governo implantou um ousado programa de estímulo à produção de canephoras, particularmente da variedade Robusta. Com o período de preços exuberantes que ficou de 1995 a 1999, sua produção rapidamente foi multiplicada por dezenas de vezes até alcançar a média, hoje de 30 milhões de sacas de 60 kg, que representam 200 vezes em pouco mais de 25 anos.

A da década de 1990 foi marcada no Brasil pela instalação dos pilares da abertura do mercado para o serviço de Espresso, propagado pela abertura das chamadas, na época, as novas cafeterias, constituindo-se no cenário brasileiro a transição da Primeira para a Segunda Onda do Café, sendo o Fran’s Café e a então emblemática rede Café do Ponto, criação do Américo Sato, as principais referências.

Num ambiente fervilhante como esse, um novo segmento foi se estabelecendo: fazendas que passaram a torrar uma seleção do que produziam.

A pioneira foi a Fazenda Ipanema, de Alfenas, gigantesco projeto de produção e exportação de café constituído por investidores do mercado financeiro, e que teve a ousadia de estabelecer a primeira cafeteria do gênero, em São Paulo, na virada dos anos 2.000. Seus cafés ganharam espaço em restaurantes importantes da capital paulista, que ajudaram a valorizar o produto brasileiro ante algumas marcas de café que eram importadas como próprias para o serviço de espresso.

Em seguida, outras fazendas seguiram o mesmo caminho, como a Fazenda Pessegueiro e a Sertãozinho, com sua marca Orfeu.

Esta fase mostra a saída do café “porteira afora” pelas mãos dos produtores.

Comercializar a produção sempre foi um grande desafio, pois, em grande parte, os cafeicultores não sabiam precificar o seu produto, ficando sob o domínio do mercado comprador.

Torrar o seu próprio café e criar uma rede de comércio foi, sem dúvida, um salto enorme dado pelos produtores, sinalizado por essas fazendas pioneiras.

Se as cotações do café no mercado mundial seguem uma lógica de oferta e demanda, eventualmente fatores incontroláveis podem afetar profundamente esse ciclo.

De 2018 para cá, o consumo de café ganhou excepcional dinâmica em todo o mundo, num movimento virtuoso. O cenário mundial, bem como no Brasil, deu maior destaque aos produtores com seus concursos de qualidade, com a exposição de novos sistemas de produção, bem como o estreitamento das relações com o consumidor por meio das mídias sociais e grandes eventos.

A pandemia trouxe desafios enormes para as cafeterias e todo o setor de hospitalidade por conta dos confinamentos e distanciamento social. Por outro lado, nunca se consumiu tanto café em casa!

O e-commerce tornou possível às pequenas torrefações e até mesmo produtores alcançarem muitas residências de consumidores apaixonados por café. Foi a efetivação da frase “se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”.

Nesse meio tempo, o clima mostrou que a falta de cuidado do homem com o meio ambiente faria chegar a sua dolorosa fatura. Se havia um inicial e quase imperceptível descompasso das chuvas em momentos decisivos para a safra de café, com a sucessão do fenômeno La Niña, que traz enormes prejuízos à maior faixa de produção agrícola da América do Sul, hoje se cristalizou.

A geada de 2021, bem como os climas extremos que estão se tornando predominantes no nosso continente, foi um claro aviso, levando a uma ruptura da safra 2022 de café arabica bastante significativa.

A situação é irônica, pois quando os produtores de arabica do Brasil começam a ganhar espaço e relacionamento direto com o consumidor, surge uma inesperada perda de produção devido ao regime climático, quase pondo a perder todo o esforço feito até agora. É um desafio que força a se repensar o modelo de produção. Enquanto isso, os produtores de canephora estão passando por um momento muito especial, experimentando grande expansão das áreas produtivas e do comércio, cada vez mais interessado nessa espécie ainda pouco conhecida e explorada.

Como todo o setor agrícola, a cafeicultura brasileira começa a voltar os olhos para o chamado “jeito antigo de produzir”, com vertentes como a Agricultura Renegerativa, a Agricultura Biodinâmica e o emprego de aliados como as abelhas e seu incrível trabalho de polinização assistida. Não importa o nome que se dê ao processo ou sistema de produção, mas, claro está que deve haver um maior entendimento das respostas que a Natureza dá a cada ação do bicho homem.

Respeitar a dinâmica do clima, do solo e do meio ambiente em si pode significar produção com perenidade.

Este é o desafio da vez.