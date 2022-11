Tudo por uma boa causa

17 de novembro de 2022 | 12h00 por Ensei Neto

O café tem assumido papel de transformação na vida de muitas pessoas, com histórias inspiradoras de produtores e, também, de quem passou a se dedicar ao serviço em cafeterias.

Um dos projetos pioneiros com esse objetivo é o criado pelo Sofá Café , sob a liderança de Diego Gonzalez, um dos fundadores, com o Projeto Fazedores de Café, que começou a formar os primeiros baristas em 2014. O foco é fazer do café o tema de formação, desde o cultivo até os serviços e preparos que podem ser oferecidos em uma cafeteria.

O curso tem um currículo bastante completo e compreende também aspectos fundamentais como ética no ambiente de trabalho, gestão dos processos e normas de vigilância sanitária. O estágio supervisionado é a finalização da grade de formação, abrindo perspectivas profissionais a esses estudantes.

O Fazedores trabalha por meio de contribuições e doações, cujas formas podem ser acessadas no website.

O Projeto Amor Espresso (amorespresso.com.br) tem o propósito de acolher e preparar mulheres em situação de vulnerabilidade e nasceu de uma inspiração de Fernanda Samaia, filha de cafeicultores de Brotas, na região central de São Paulo, próximo.

Juntamente com seu irmão Rodrigo e Maria Júlia Andrade, idealizaram um ecossistema composto de uma ONG, a Amor Espresso, que realiza o trabalho de acolhimento e assistência psicológica para, então, receberem capacitação como barista, e a cafeteria, onde passam à prática a formação recebida.

A primeira unidade da cafeteria Amor Espresso fica na Alameda Santos, próximo ao Parque Trianon, e é possível conhecer o trabalho das novas baristas.

A ONG é mantida pela venda dos cafés da marca, tanto pelo e-commerce como o servido e adquirido na cafeteria.

VIRADA ECOLÓGICA

A gigante suíça Nestlé é conhecida por suas duas fortes marcas de café: Nespresso e Nescafé.

A linha Nescafé, que inicialmente era dedicada ao café solúvel, passou a trabalhar com cafés torrados e moídos ao introduzir diferentes e inovadores métodos de preparo, como a linha com origens brasileiras selecionadas. A linha Nespresso, por sua vez, posicionou-se como um produto sofisticado desde o princípio, criando um novo segmento no mercado, que é o de café em cápsulas.

Nos últimos tempos, em razão de sua liderança nesse mercado, vem sofrendo fortes críticas devido ao sistema que não é visto como exemplo de material reciclável, apesar dos esforços que a empresa está realizando.

Foi lançado o sistema denominado Dolce Gusto Neo, da linha Nescafé , cuja cafeteria, que pode ser acionada por bluetooth ou wi-fi, trabalha com cápsulas elaboradas em papel e com tempo estimado de decomposição e integração na Natureza de seis meses. As cápsulas num total de dez blends diferentes, estão sendo preparadas na unidade de Montes Claros, MG, incluindo dois blends de cafés orgânicos, um do Cerrado Mineiro e outro do Sul de Minas, e dois com a marca Starbucks, produzidas na unidade do Uruguai.

NOVOS CAFÉS SOLÚVEIS DE ORIGENS BRASILEIRAS NO MERCADO

A JDE, por meio de sua divisão de produtos premium L’Or, lançou dois blends de origens brasileiras muito apreciadas, o Montanhas Capixabas e o Sul da Bahia, dentro de sua família de café solúvel.

São apresentados em potes de vidro e no rótulo há um QR Code que lhe dá acesso às informações sobre o produtor.

Para experimentar os novos blends L’OR Origens Solúvel Montanhas Capixaba e L’OR Origens Solúvel Sul da Bahia, acesse Café L’Or da marca ou visite as redes exclusivas do lançamento, em todo país.

MINI PADOCA EXPRESSA

Inspirado no costume paulistano de fazer o café da manhã nas padocas ou padarias, o empresário Marcos Martins, um conhecido coffeelover e sommelier de vinhos, apostou num modelo que combina um serviço rápido e que resgata o espírito do “Café e Pão na Chapa”.

Criou o Faro Café, uma micro cafeteria que fica à Rua Luis Coelho, 168, Consolação, que tem sempre à mão a dupla dinâmica, além de outras opções. Você faz a escolha numa tela touch e é atendido muito rapidamente.