Um mês de grandes eventos

05 de novembro de 2022 | 22h53 por Ensei Neto

O mês de novembro tem uma intensa programação de eventos voltados ao mercado do café em todo o Brasil, pois a safra colhida neste ano já tem lotes disponíveis em todas as regiões produtoras e é o momento ideal para se estabelecer trocas de experiências e conhecimentos.

Portanto, anote as atividades e participe.

SIC – SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ

Um dos mais importantes eventos nacionais que atende principalmente produtores, micro torrefações e cafeterias há dez anos, terá sua edição 2022 de 16 a 18 de Novembro. É iniciativa que conta desde o princípio com o apoio do Governo de Minas Gerais, bem como das principais entidades ligadas à produção como a FAEMG e SEBRAE-MG.

Tem como local as grandiosas instalações do Expominas, em Belo Horizonte, onde a programação contempla desde mesas redondas, debates e workshops, diversas competições de qualidade das diversas origens produtoras dos Cafés do Brasil. Há expositores de máquinas agrícolas, para a indústria de torrefação e cafeterias, junto de novidades de fabricantes brasileiros e internacionais.

Uma das competições mais aguardadas é o do Coffee of the Year, onde produtores de todo o Brasil encaminham seus lotes de café para serem eleitos por votação de pessoas que estiverem no evento.

SERVIÇO:

Semana Internacional do Café

Expominas, Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira, Belo Horizonte

www.semanainternacionaldocafe.com.br

COPA KOAR

O método Koar é obra do incansável Fernando de Albuquerque Sá, que idealizou este porta filtro que se caracteriza por sua forte angulação e ondas ou estrias bastante pronunciadas que caiu no gosto dos coffee lovers de todo o Brasil.

Fernando criou as primeiras peças em cerâmica, passando para material sintético, porcelana e até em metal, além de um conjunto de utensílios que complementam o preparo como jarros e suporte para o porta filtro.

Ao perceber a grande adesão ao método, surgiu a Copa Koar em parceria com Gelma Franco, à frente da rede Il Barista, que é uma competição aberta e que neste ano contou com etapas regionais, inclusive na Região Amazônica.

A competição, que teve sua primeira edição em 2019, tem verniz alternativo ao propor que todas as pessoas que gostam de café podem participar, além de contar com insumos como leite vegetal e um café orgânico como oficial do certame.

A grande final será em São Paulo, neste dia 06 de Novembro, na Il Barista Casa, a partir das 14h00 às 19h00.

SERVIÇO:

Copa Koar

06 de Novembro de 2022, das 14h00 às 19h00.

Il Barista Casa, Rua do Consórcio, 191, Vila Olímpia, São Paulo.

CERRADO MINEIRO 50 ANOS

A região do Cerrado Mineiro, que foi a primeira a ter Demarcação e Indicação Geográfica para Café no Brasil, comemora neste ano 50 anos de sua cafeicultura.

A região, que compreende municípios do Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro e parte do Noroeste de Minas, tinha uma cafeicultura bastante inovadora ainda nos anos 1950, em Córrego d’Anta e Campos Altos, com produção muito expressiva de cafés lavados, que têm passagem em tanques de água para se fazer a despolpa por processos fermentativos naturais como é bastante comum na Colômbia e América Central.

A região começou a receber os primeiros cafeicultores de tradicionais origens de São Paulo e Paraná no início dos anos 1970, ganhando forte impulso depois das grandes geadas de 1975. Houve um interessante movimento migratório dos cafeicultores atingidos por um dos maiores eventos climáticos extremos: produtores no Norte do Paraná se fixaram, em sua maioria, na micro região de Araguari, enquanto que os da Alta Paulista, seguiram para Patrocínio, que acabou se tornando a cidade polo do café no Cerrado.

Em razão do desconhecimento do clima e solo, os cafeicultores tiveram de ser ousados e criativos, estabelecendo modelo de organização que se tornou referência no mercado por meio de suas associações e cooperativas, formando inicialmente o CACCER – Conselho das Associações e Cooperativas do Cerrado junto com a marca Café do Cerrado, sob a liderança de visionários como Aguinaldo José de Lima e Antônio Reinaldo Caetano, entre outros.

Mais tarde, o nome do Conselho foi alterado para Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro, ao tempo que a região teve a outorga de Denominação de Origem para Café pelo INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Suas festividades, que ocorrem desde o princípio do ano, terão o ponto alto com a realização do concurso regional, quando será conhecido o melhor lote de café produzido no Cerrado Mineiro em 2022, no próximo dia 30 de Novembro, em Uberlândia, MG.

SERVIÇO:

Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro

www.cerradomineiro.org