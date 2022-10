Jô Auricchio

De mala e cuia…

Queridos leitores, Depois de quase 4 anos de Estadão, deixo a jornal para encarar um novo e emocionante desafio profissional. Me uni ao pessoal do Zumo, um blog de tecnologia muito respeitado no Brasil e no mundo, para dar sequência ao meu trabalho. Lá, continuarei a escrever sobre games, eletrônicos de consumo e tecnologia. Também