O Cachacier

A atividade do Sommelier de Cachaça é reconhecida como profissão

A partir do próximo ano a atividade do Sommelier de Cachaça passa a ser oficialmente reconhecida pelo Governo Federal como profissão. O reconhecimento faz parte de um amplo trabalho de revisão das atividades profissionais do país, realizado pela FIPE e pelo Ministério da Economia, e reconhece também as atividades do Sommelier de Cerveja e do Sommelier de Saquê.