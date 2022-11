Aventura queijeira na Polônia

09 de novembro de 2022 | 11h40 por Débora Pereira

De 29 de setembro a 5 de outubro eu estive em Wroclaw, no sul da Polônia, como jurada de um concurso de queijos, perto das fronteiras com a Alemanha e com a República Tcheca. Não teve como eu não ficar comparando com o Brasil. Quando eu vi começar a chegar muitas famílias de produtores, com suas caixas de isopor embaixo do braço, carregando seus tesouros para apresentar no concurso , tive a mesma sensação boa da cena que vivi na Bahia em julho, quando os produtores chegaram com seus queijos para o concurso do Enel em Vitória da Conquista. Paixão pelo queijo artesanal não tem fronteiras.

Eu não entendia nenhuma palavra de polonês, mas o brilho no olhar, sorriso e carinha boa de gente de todas as idades era igual a expressão dos nordestinos.

O evento foi organizado pela Fundacja Wspieranie Serowarstwa Farmerskiego – Na Serio (Fundação de apoio a cadeia do queijo transformado na fazenda), que reúne cerca de 60 produtores de queijo de norte a sul do país.

“Nossa missão é recriar e preservar os métodos tradicionais de queijos artesanais polacos e a conscientização do consumidor para produtos locais produzidos de forma tradicional e natural” disse Jolanta Lunitz, vice-presidente da fundação. Os queijos aromatizados ou defumados são super na moda no país.

No programa da viagem, um dia de conferências, um de visita de queijarias e um terceiro de concurso. Eu dei um curso de análise sensorial e o maior interesse dos produtores era em aprender a definir o perfil sensorial dos queijos, para construirem argumentos de venda. Arnaud Sperat Czar falou sobre cura de queijo, um assunto que ainda é bem incipiente no país.

Também fomos jurados no concurso, que acabou elegendo um queijo da Letônia como campeão. Os dois países vizinhos trocam muitas informações queijeiras e os letões foram convidados de honra do evento.

A Polônia tem só um queijo de denominação de origem protegida, o ocypek, uma massa filada de leite de vaca e ovelha defumada e moldada com relevos de flores e formas geométricas, feito tradicionalmente e de sabor bem umami. Pelo seu caderno de regras. ao menos 60% do leite precisa ser de ovelha e ele só pode ser produzido de abril a outubro, quando elas são alimentadas por pastagens naturais.

Poucos produtores se arriscam no terreno dos queijos autorais e o acesso a fermentos lácteos para melhorar a tipicidade dos queijos é bem restrita. Fiquei lembrando dos primeiros cursos de cura que lançamos no Brasil, em 2017, e posso ver como nosso cenário queijeiro nacional melhorou… E ainda tem muito para melhorar. Esse evento foi uma ótima inspiração para os associados da SerTãoBras.