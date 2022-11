Concurso mundial de queijos na terra dos dragões

09 de novembro de 2022 | 11h47 por Débora Pereira

O gruyère suíço DOP foi mais uma vez eleito o melhor queijo do planeta, dessa vez em Newport, cidade no País de Gales, onde foi realizada a edição anual do concurso, organizado pela Guild of Fine Food. É a quarta vez que o clássico suíço triunfa no concurso. Denis Kaser, responsável internacional da marca gruyère, que reúne cerca de 200 fazendeiros e laticínios na Suíça, estava radiante.

O juiz suíço Christian Zuercher foi quem defendeu o gruyère por ser “suave na boca e derreter na língua com sabor intenso de feno, frutado, torrado, com notas de couro,” disse ele. “Este queijo foi feito pela fazenda Vorderfuldigen e curado por Gourmino, mas a vitória é de toda cadeia do queijo gruyère,” disse ele, que quando esteve no Brasil em setembro, para o Mundial do Queijo, ficou abismado de ver que um quilo do seu queijo custa o mesmo que um quilo de lagosta, em torno de R$600, devido aos impostos. Em segundo lugar ficou o gorgonzola dolce DOP da italiana De’ Magi Formaggi.

Do Brasil, 55 queijos concorreram e ganharam 15 medalhas, sendo duas super ouro, uma para o queijo lua cheia, super cremoso com caca de carvão, do Serra das Antas, de Bueno Brandão (MG) e outra para o morro azul da Pomerode Alimentos, também massa mole de casca florida branca, o que confirma que queijos mais moles tem sido uma tendência no Brasil.

A comitiva brasileira contou com cinco jurados: eu, Carolina Vilhena, da Belafazenda, Vanessa Alcoléa da Pardinho Artesanal, Falco Bonfadini da Galeria do Queijo e Bruno Cabral, que hoje tem uma loja de queijos na Espanha. Enfrentamos com muito apetite o julgamento de 45 queijos por mesa. A competição bateu o recorde de 4.434 queijos de 42 países, e 250 juízes especialistas representando 38 nações. Os queijos foram premiados com bronze, prata, ouro ou super ouro e este últimos foram novamente avaliados por um júri supremo para eleger o melhor.

A Ucrânia, que originalmente deveria sediar o prêmio este ano, tece um stand especial com muitos queijos para degustação. O dono da rede ucraniana Cheese Kingdom, Denis Priimagi, agradeceu a oportunidade e disse que era uma “honra e prazer” participar do evento.

As outras medalhas do Brasil: