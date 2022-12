Os vencedores do concurso francês de MOF

04 de dezembro de 2022 | 14h25 por Débora Pereira

Romain Le Gal, queijista em Lille, no norte da França e Romain Guibert, queijista em Aix-les-Bains, na região francesa de Savoie, foram os dois vencedores do concurso de MOF, realizado em setembro, mas cujo resultado só saiu em final de novembro.

Os dois terão direito de usar a dolma (essa veste própria dos chefs de cozinha) com as três cores da França, vermelho, azul e branco, código de vestimenta reservado aos vencedores. Somente 24 profissionais queijeiros na França têm o título, que equivale a um diploma de mestrado dado pelo Ministério da Educação da França. O concurso existe desde o ano 2000 e, pela emoção que provoca, já falamos dele algumas vezes nesse blog: conheça o título francês que condecora a excelência no mundo do queijo.

O tema da prova final, As Telas dos Mestres, desafiou os candidatos a buscarem inspiração queijeira no mundo artístico.

Romain Le Gal reconstruiu um museu onde as cascas e texturas das massas dos queijos eram as obras de arte e se inspirou na tela “Almoço na Relva”, de Édouard Manet.

Ele usou grama de verdade e, simulando uma montanha com pontas de queijo, colocou cascalho no chão, material comum nas salas de curar queijo na França, como conta no vídeo abaixo.

Romain Guibert, que já esteve no Brasil para dar uma formação na Serra da Canastra, se inspirou no Louvre e pintou quadros usando queijos como tinta.