Visita em galeria de obras de arte queijeiras

09 de novembro de 2022 | 11h42 por Débora Pereira

Já falei nesse blog do concurso de Meilleur Ouvrier de France (Melhor Artesão da França), criado em 2000 e considerado o mais conceituado do país. A 7ª edição aconteceu em Lille, norte da França, dia 25 de outubro e a prova “obra magistral” foi uma explosão de criatividade.

A “obra magistral” é somente uma das muitas provas do concurso aberta ao público. Os candidatos tem duas mesas para montar sua apresentação.

O tema ajudou: “as telas dos mestres” levou os candidatos a pesquisarem a presença de queijos e lácteos no mundo artístico.

O resultado ainda não foi divulgado, mas a qualidade da obra, que conta 50% na nota final, deixa margem para a imaginação sobre quem serão os vencedores.

Referências de obras antigas e modernas foram evocadas para executar a obra magistral, que durou 2h45.

Segundo Michel Fouchereau, presidente do concurso, os candidatos passaram por três provas: apresentação dos queijos curado para degustação do júri, obra magistral e prova oral que teve como tema a Fourme de Montbrison.

“A Idade de Ouro Holandesa, período da história da Holanda entre 1584 e 1702, foi onde teve a maior representação do universo leiteiro na arte pictórica” disse Jean Bordereau, que se inspirou na obra de arte A Leiteira, que também foi representado em 3D por Vincent Philippe, que fez o leite fluir da tela para uma bacia.

Atualmente, 24 queijeiros tem o diploma MOF na França, o que permite usar o tão prestigiado colarinho azul-branco-vermelho.

A competição se eleva cada vez mais no nível de excelência e exige muito dos candidatos. “É difícil fisicamente e psicologicamente, você tem que se superar, ir além dos seus limites. Gostei muito e estou feliz com o meu trabalho no trabalho” confessou Charles Antoine.

“Eu me diverti por um mês, mas hoje foi muito difícil”, admite Jean-François Dubois, que cortou o dedo durante a prova.

René Magritte foi um dos artistas mais escolhidos pelos candidatos para representar em suas obras.

“Esta é também a minha pequena visão do que o queijo poderia ser nos restaurantes” disse Léo Bégin, que pendurou um pedaço de saint-nectaire dentro de uma redoma de cristal. “Sou muito contra a tábua de queijos como vemos servida em restaurantes, porque muitas vezes os queijos são cortados antes e ressecam. Essa forma de expor pode ser colocada sobre um balcão ou uma mesa e dizemos: aqui está o queijo do momento, do dia, protegido”.

No início das provas, em junho, eles eram 39 candidatos. Os finalistas foram revelados ao público apenas no dia da final, algo inédito nas edições anteriores. Os oito candidatos, da esquerda para direita: Jean-François Dubois (La Finarde, Arras), Jean Bordereau, (Les Trois jean, Lyon), Vincent Philippe (Fromagée Jean-Yves Bordier, à Noyal-sur-Vilaine), Romain Guibert (Fromagerie Guibert, Aix-les-Bains), Charles Antoine (Famille Marchand, Nancy), Romain Le Gal (Prolaidis, Lille), Nicolas Got (Fromagerie Grosso, Toulon) e Léo Bégin (La Fruitière, Bruxelles). Quais serão os campeões?