com Ana Soares, Mara Salles, Neide Rigo

Desta vez, o trio mais querido do Paladar Cozinha do Brasil vai avançar pelas farinhas muito além do trigo. Ana, Mara e Neide passaram meses às voltas com farinhas, fubás e polvilhos e vão transformar tudo em bolos, biscoitos, pães e broas. A exploração também avançou por cereais, tubérculos, palmeiras, rizomas e muitos frutos. E vai ter também canjica, arroz, jatobá, banana verde, batata-doce, bocaiúva, castanha-do-pará, mandioca, carimã, araruta, cará, inhame... Não por acaso, quando as três vão juntas para a cozinha, a sala fica lotada.

Local: Universidade Anhembi Morumbi - Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia

Universidade Anhembi Morumbi - Rua Casa do Ator, 275, Vila Olímpia Sala: Cozinha Demo

Cozinha Demo Duração: 2h

2h Valor: R$ 190

ESGOTADO