A maratona das feiras de vinho

24 de setembro de 2022 | 03:00 por Suzana Barelli, O Estado de S.Paulo

Mesmo com os doze meses do calendário, as duas principais feiras de vinho brasileiras acontecem no mês de setembro. A Wine South America foi realizada na semana passada, em Bento Gonçalves (RS), a cidade gaúcha que centraliza a produção de vinhos brasileiros; e a ProWine acontece entre terça, 27, e quinta-feira, 29, em São Paulo. O encontro de datas não é coincidência: setembro não tem colheita no hemisfério sul e seus produtores estão liberados para divulgar seus vinhos. Também não há nenhum dos grandes eventos internacionais, o que facilita a presença de compradores internacionais nos eventos - e os dois organizadores estão focando fortemente neste aspecto.

Wine South America e a ProWine, duas das principais feiras de vinho brasileiras acontecem em setembro. Foto: Issei Kato/Reuters

A quase coincidência de datas faz expositores ponderarem em qual feira participar. A Freixenet, por exemplo, optou por estar nas duas. Fabiano Ruiz, CEO da filial brasileira, diz que este ano vai avaliar qual das duas feiras trará melhores resultados para a companhia, agora com a retomada dos eventos pós pandemia. Mas no ano que vem estará presente em uma feira só. Gabriela Potter, enóloga da brasileira Guatambu, optou pela feira gaúcha. Aproveitou para mostrar como novidade o novo vinho laranja (aqueles brancos que fermentam junto com as cascas) em duas versões, um deles com estágio em ânforas de concreto e o outro elaborado de maneira tradicional.

Os dois eventos são a oportunidade de encontrar tendências e provar novidades - lembrando que a feira de São Paulo, que acontece nesta semana, é aberta apenas para profissionais do setor. Da passagem pela Wine South America, o primeiro destaque foi o potencial da uva sangiovese, apresentada pelo italiano Gabriele Gorelli, que é o primeiro italiano a ostentar o cobiçado título de Master of Wine (o Brasil também só tem um MW, o Dirceu Vianna Júnior, que vive em Londres). Em sua apresentação, ele pontuou o perfil diferente desta variedade originária da Itália, que dá origem aos chiantis e aos brunellos di Montalcino, mas também a diversos tintos de outras regiões do país. Um exemplo é o blend pouco comum de sangiovese com aglianico, do Rosso Riserva Janare, da Guardiense. “Os consumidores percebem a sangiovese de um modo diferente dos italianos”, destaca ele.

A feira gaúcha tem grande foco nos produtores locais, e nem poderia ser diferente. Mas nesta edição chamou atenção a presença de vinícolas de outros Estados brasileiros. O novo projeto Uvva, da Chapada Diamantina, por exemplo, aproveitou para mostrar os seus primeiros vinhos - um dos destaques é o Sauvignon Blanc, de boa tipicidade, vendido por R$ 143. Outro foi a Estrada Real, de Minas Gerais, um dos pioneiros no projeto de poda invertida, que decidiu mostrar seus vinhos em terras gaúchas, com destaque aos dois elaborados com a uva syrah, uma com passagem por barrica de carvalho e outra elaborado apenas em inox, ao público gaúcho.

Outro projeto promissor vem de Santa Catarina. É o Cata, do jovem enólogo Eduardo Strechar. Aqui, o destaque é um chardonnay com passagem em barrica e vendido por R$ 165 - é o rótulo mais caro da vinícola.