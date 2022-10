Avanços e conquistas do mercado cafeeiro são temas de Semana Internacional

19 de outubro de 2022 | 12:37 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Semana Internacional do Café acontece em Belo Horizone Foto: Alessandro Carvalho

A Semana Internacional do Café 2022 reúne durante os dias 16 e 18 de novembro, no Expominas na cidade de Belo Horizonte, cafeicultores, torrefadores, baristas e cafeterias para uma experiência imersiva no atual cenário da cafeicultura brasileira.

Organizado pelo Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais), com apoio da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a feira tem como foco o desenvolvimento do mercado cafeeiro e a divulgação de cafés nacionais para consumidores internos.

A décima edição do evento leva como tema "Café do Brasil: avanços conquistados e os desafios para os próximos 10 anos". Ao redor dele, acontecem palestras e debates que discutem o papel do café na economia do país, além de conversas que falam sobre os processos de produção dos grãos.

O evento também será palco do concurso Coffee of the Year, que envolve a premiação e degustação de cafés nacionais inscritos por produtores de todo o país. Além disso, também acontecerá a Torra Experience, em que especialistas apresentam técnicas de torrefação.

Serviço

Semana Internacional do Café 2022

Data: De 16 a 18 de novembro,

Local: ExpoMinas (MG) (Av. Amazonas, 6.200, Belo Horizonte)

Informações: www.semanainternacionaldocafe.com.br