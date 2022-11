Como se preparar para o Black Friday nos vinhos

19 de novembro de 2022 | 03:00 por Suzana Barelli, O Estado de S.Paulo

Saiba como aproveitar a Black Friday de vinhos Foto: Regis Duvignau/Reuters

O Black Friday é, atualmente, a grande data do varejo brasileiro – e no vinho, isso não é diferente. Com a promoção, uma quantidade recorde de lojas e importadoras está promovendo seus brancos e tintos, não apenas no dia 25, mas durante todo o mês. “Percebemos que as pessoas estão antecipando as compras de espumantes para o final de ano, e de garrafas de vinho como presente de Natal”, afirma Patrícia Jota, gerente de marketing da Decanter.

Há duas estratégias: a primeira é realizar alguns “esquentas”, aquelas promoções pontuais que vem acontecendo em muitas lojas, e deixar os maiores descontos para a última sexta-feira de novembro. A segunda é realizar ofertas durante todo o mês.

A informação dos varejistas é que os descontos deste mês tendem a ser maiores do que os de dezembro, motivados também por um setor ainda estocado – com o fim da quarentena, a venda de vinhos está menor neste ano do que em 2021, deixando as empresas com garrafas em suas adegas. Mas não quer dizer que todas as ofertas valem a pena. A dica é planejar a compra e não sair abastecendo as adegas por impulso – até porque final de janeiro é época de vinhos novamente em desconto, com as lojas desovando aquelas garrafas que não foram comercializadas no final do ano.

Na tentação de abastecer a adega e presentear, é preciso tomar alguns cuidados. O primeiro é prestar atenção no visual das garrafas e ficar atento ao nível de vinho na garrafa. Ela deve estar cheia, com o líquido terminando um pouco antes da cápsula. Se o nível está abaixo, pode ser sinal de que algo aconteceu com a garrafa e melhor não arriscar.

Muitas das promoções também incluem safras mais antigas. A máxima de que o vinho deve envelhecer na garrafa não vale para todos os estilos, inclusive para os espumantes não safrados (aqueles que não têm indicação do ano de elaboração no rótulo). Atualmente, a grande maioria dos brancos e tintos são elaborados para consumo imediato, no máximo em um ou dois anos. Assim, é bom evitar safras mais antigas. Mas se a promoção valer muito a pena, a dica é comprar uma garrafa, prová-la e só então comprar as demais garrafas. A safra é mais complicada nos brancos, que são mais sujeitos a problemas de oxidação quando a garrafa é mal armazenada.

Outro ponto importante é saber onde o vinho ficou armazenado. Nos últimos anos, muitas empresas de market place começaram a trabalhar com vinho e nem todos garantem a procedência da bebida. Comprar de lojas reconhecidas é sempre mais seguro. E sabe se, ainda, que vem crescendo o volume de garrafas que entram ilegalmente no Brasil.