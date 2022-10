Crítica: ‘Drink Masters’, da Netflix, mostra complexidade do preparo de drinks

28 de outubro de 2022 | 09:15 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Reality show da Netflix coloca mixologistas em busca do prêmio de US$ 100 mil Foto: Netflix

Quão empolgante e difícil é o preparo de drinques? É justamente essa pergunta que o reality show Drink Masters, estreia da Netflix nesta sexta-feira, 28, busca responder. Ao longo de 10 episódios, com duração média de 40 minutos cada um, o programa traz mixologistas competindo pelo prêmio de US$ 100 mil. Leva aquele que fizer as melhores bebidas.

Assim como os melhores reality shows culinários da Netflix, como Iron Chef e Final Table, a produção de Drink Masters impressiona: tudo ao redor do programa americano é grandioso, espetacular e chamativo. Há bom uso das imagens mostrando os preparos das bebidas que, com a boa edição, se tornam mais complicados e interessantes do que são.

Além disso, há algo essencial dentro de um reality show desse tipo: a criatividade. Enquanto o primeiro episódio fica no óbvio, com um preparo de margarita, os outros acabam seguindo por caminhos mais interessantes. É o caso do desafio botânico, feito apenas com ingredientes naturais, e um outro que é para criar coquetéis que celebrem os anos 1920.

Dessa forma, mais do que simplesmente ficar assistindo competidores preparando o óbvio, Drink Masters também serve como um programa de inspiração. Para aqueles que gostam de preparar bebidas e coquetéis, o reality show, assim, pode ser um bom espaço para ter ideias de novos drinks -- e também ver algumas coisas para evitar na hora do preparo.

Por fim, mesmo com bons participantes, não dá pra escapar de uma impressão clara: o reality show é um pouco exagerado. Não precisava ter 10 episódios, muito menos ficar na margem de episódios de 40 minutos. Para drinques, que são preparados rapidamente, permanece a sensação de inchaço: mais agilidade na edição e apresentação não faria mal.