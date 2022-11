Dê uma chance ao vinho em ânfora

26 de novembro de 2022 | 05:00 por Suzana Barelli, O Estado de S.Paulo

O Bojador, projeto pessoal do enólogo Pedro Ribeiro, foi o primeiro tinto a chamar atenção para os vinhos em talha fora das fronteiras do Alentejo. Foi em 2017, quando a inglesa Jancis Robinson escolheu o tinto como uma das tendências para os vinhos portugueses. Cinco anos se passaram, e atualmente Ribeiro não apenas cresceu seu portfolio de vinhos em talha, fermentados ou envelhecidos nestes potes de tamanhos diversos, como organiza o evento que mais valoriza estes vinhos.

É o Amphora Wine Day, com uma tarde para degustar brancos e tintos do Alentejo, mas também da Georgia (considerado o berço destes vinhos), na Ucrânia, na França, na Itália, entre outras regiões que estão recuperando esta cultura. Neste ano, foram mais de 50 vinícolas participantes, com pequenos estandes na Herdade do Rocim, a vinícola de Ribeiro e sua mulher, Catarina Vieira.

Realizado sempre próximo o dia de São Martinho, comemorado em 11 de novembro, data em que as ânforas começam a ser abertas no Alentejo, o evento mostra o ganho de qualidade desses vinhos. Maiores cuidados com a limpeza das talhas, com a temperatura de fermentação e, principalmente, com a qualidade das uvas que são colhidas e colocadas nestes potes de terracota ajudam a explicar porque estes vinhos vem ganhando equilíbrio e perdendo aqueles aromas mais voláteis, como de ácido acético, às vezes de vinagre, e de enxofre.

A tradição continua na forma de vinificar. Até hoje, as uvas são colocadas inteiras nas talhas e fermentam junto com as peles e os engaços até pelo menos o dia de São Martinho. Os engaços ajudam a trazer complexidade aos vinhos e, por descerem para a base da talha durante a fermentação, são importantes filtros para que o vinho saia limpo, quando as ânforas são abertas.

Atualmente, a maioria dos enólogos acha cedo abrir as ânforas no início de novembro, por acreditar que o vinho precisa de maior tempo dentro das talhas. As talhas abertas em novembro trazem o “vinho jovem”, ainda com muita aresta para arredondar e muita rusticidade. Só ganham encanto quando degustados em seus locais de origem – a dica aqui é participar das festividades de abertura das talhas, que acontecem em alguns vilarejos, como Vila de Frades e Vila Alva, no Alentejo. Nestas pequenas vilas, no final de semana do dia de São Martinho é possível comprar um tíquete que dá direito a entrar em várias casas e vinícolas e degustar o vinho de cada proprietário.

No Alentejo, ainda, as talhas que ficavam nos porões das casas hoje estão em ambientes climatizados nas vinícolas. E mesmo quando mantida no porão, no caso de produtores tradicionais de vinho que estão apostando em tornar a sua atividade mais profissional, como a XXVI Talhas ou o Honrado Vineyards, há maior cuidado com a higiene. Assim como no passado, elas têm os mais diversos tamanhos – só as maiores que estão desaparecendo porque não há fornos capazes de fazer novas. Na Georgia, os qvevri, como os potes de terracota são chamados por lá, são enterrados para garantir que a fermentação ocorra com o necessário controle de temperatura. As duas formas são mantidas, com alguns experimentos a mais – no Loire, o produtor Sebastien David deixa as ânforas penduradas no subsolo de sua vinícola por acreditar que esta maior ventilação ajuda no controle da temperatura.

Outra diferença com os antigos é que a talha não é mais apenas o recipiente para a fermentação e de onde os antigos iam se servindo de vinho até acabar e partir para a próxima ânfora. Há também aqueles vinhos que fermentam em tanques de inox ou de concreto e amadurecem em ânforas. A ideia aqui é tirar partido da pequena porosidade dos potes de terracota. Novos formatos de ânforas estão sendo testadas, assim como o tipo do barro e quais os maiores experts para moldar as ânforas. Porque a sua importância para os vinhos já foi comprovada, o desafio agora é conseguir balancear a tradição com o conhecimento.