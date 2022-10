Drinques com café ganham espaço nos bares de São Paulo

13 de outubro de 2022 | 10:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Coldbrew martini do Trago Bar Foto: Tales Hidequi

Seja de manhã ou após o almoço, o tradicional cafézinho se faz presente na vida de diversos brasileiros. O ingrediente, porém, se estendeu para a coquetelaria e versões da bebida podem ser encontradas misturadas a licores, vodca e uísques.

Os estabelecimentos apostam não só nos tradicionais alcoólicos com café como Irish Coffee e Espresso Martini, mas também oferecem versões autorais e releituras. A seguir, confira algumas opções.

Trago Bar

Em operação na Barra Funda desde 2020, o estabelecimento de paredes descascadas oferece além dos drinques clássicos uma carta de autorais, dentre eles o cafeeiro.

O drinque leva um cold brew, gin infusionado com cascas de laranja bahia e uma dose de campari. A casa também oferece uma releitura do tradicional espresso martini, que leva cold brew, vodca, amaro e xarope de açúcar.

R. Sousa Lima, 174, Barra Funda. 93301-5545. 18h00 / 00h00 (sáb. 14h00 / 00h00 e dom. 14h00 / 22h00. Fecha seg. e ter.)

Drinque cafeeiro do Trago Bar Foto: Tales Hideki

Guilhotina Bar

Um dos bares mais premiados do Brasil também contém em sua carta um drinque autoral que leva café. Spencer Amereno criou o Hotel Martini, que leva falernum de amendoim, infusão de vodca com grãos de café selecionados, licor merlet C2 e creme de cumaru para finalizar.

R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros. 3031-0955. 18h00 / 01h00 (sáb. 17h00 / 01h00. Fecha dom. e seg.)

Drinque hotel martini do Guilhotina Bar Foto: Rodolfo Regini

Nou

O Nou possui três unidades em São Paulo. Todas as casas possuem drinques com café, como é o caso do Arábica, que leva conhaque, cachaça princesa Isabel, licor de café e bitters.

R. dos Pinheiros, 274, Pinheiros. 3064-0033. 12h00 / 23h00 (sex. e sáb. 12h00 / 00h00). Outras unidades espalhadas pela cidade.

Drinque arábica do Nou Foto: Júlia Rocha

Bar dos Arcos

O Bar dos Arcos homenageia a escultura de Brecheret, localizada na entrada de um dos salões do estabelecimento.

A obra representa a deusa romana da caça e da Lua, Diana. Por isso, o bar oferece o drinque a caçadora, criação de Michelly Rossi e João Paulo Marcolino, que leva frangelico, infusão de cold brew, leite integral e um pouco de açúcar.

O bar está localizado no Theatro Municipal de São Paulo. Praça Ramos de Azevedo, República. 98456-8732 (ter. e qua 18h00 / 01h00. Qui e sex. 18h00 / 02h00. Sáb 18h00 / 03h00. Fecha dom. e seg.)

Drinque caçadora do Bar dos Arcos Foto: Gabriel Carnelós

Preto Cozinha

A proposta do Preto Cozinha é trazer a Bahia para a capital paulista por meio dos sabores e memórias afetivas.

Além da comida baiana e de uma carta de drinques robusta, o estabelecimento conta com bebidas autorais. Dentre elas, o caféginho.

A mistura leva gin, café espresso, tônica e caramelo para adoçar.

O Preto também disponibilizou no cardápio, recentemente, uma releitura de Negroni.

Batizado de madame satã, o drinque leva cachaça barista branca com infusão de café, campari e vermute tinto.

R. Fradique Coutinho, 276, Pinheiros. 95609-6842. 12h00 / 23h00 (Sex. e sáb. 12h00 / 00h00 e dom. 12h00 / 18h00)

Drinque madame satã Foto: Laís Acsa

Perseu Coffee House

O edifício Santos Augusta, na Cerqueira César, abriga o Perseu Coffee House. Na casa, há diferentes tipos de grãos a gosto do freguês.

Entretanto, para quem está em busca de uma bebida pungente, a casa oferece uma carta de drinques alcoólicos.

O Coffee Mule, autoral do estabelecimento, marca presença no cardápio e entre os clientes. Ele leva uma infusão de grãos selecionados, ruim jamaicano, xarope de mel e angostura.

Alameda Santos, 2.159, Cerqueira César. 99543-0892. 08h00 / 23h00 (Dom. 09h00 / 21h00 e seg. 08h00 / 20h00)