Festival do Café, em São Paulo, terá menus e promoções exclusivas

21 de setembro de 2022 | 05:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Cafeterias irão marcar presença em festival de São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

Se você é um apaixonado por café, marque já na agenda: a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, promove o 3º Festival do Café no Triângulo SP entre 27 de setembro e 1º de outubro, quando é comemorado o Dia Internacional do Café.

Desde sua primeira edição, em 2019, o evento acontece no Triângulo SP, recorte especial do Centro onde a SMTUR tem como objetivo desenvolver ações estratégicas de fomento ao turismo. A edição atual traz quase o dobro de cafeterias participantes, saindo de 18 para 30.

“O Festival do Café é uma iniciativa da própria Prefeitura que promove o Centro da cidade de São Paulo por meio de sua tradição histórica, celebrando os estabelecimentos da região, dos mais novos aos que nos remetem ao início da atividade cafeeira na cidade. São locais que atraem milhares de pessoas que trabalham ou visitam os diversos pontos turísticos da região diariamente”, diz o secretário municipal de turismo, Rodolfo Marinho, por nota. “Com o evento, evidenciamos a quantidade expressiva de cafés que existem na região, suas características próprias e sua história, contada por meio de experiências únicas”.

Cada estabelecimento participante foi convidado a elaborar um combo promocional ou oferecer descontos em itens do cardápio, que serão comercializados nas dependências do próprio local.

Na programação, o público poderá conferir desde cafeterias de rede como Starbucks, Cacau Show e Café Latte até espaços que só existem no Centro como o Café Martinelli, Badaró Art Caffé, Casa Godinho, Espaço Priceless, Café Girondino, o mais antigo de São Paulo em atividade, e muitos outros.

Workshops e encontros para falar sobre café

Para abrir a programação de workshops e encontros, no dia 28, a partir das 17h, a dupla Clayton Melo e Denize Bacoccina, da Associação Viva o Centro, é convidada para falar sobre o tema “A retomada do Centro de São Paulo – desafios e oportunidades”. A ideia é abordar brevemente os desafios que foram lançados durante a pandemia e como as novas ideias foram colocadas em prática neste processo, inclusive nas cafeterias.

Em feira realizada em São Paulo, pequenos produtores se tornam centro das atenções -- e dos paladares Foto: Agência Ophelia / São Paulo Coffee Festival

Na quinta-feira, dia 29, às 15h, a especialista em café Natália Camoleze, da revista Espresso, compartilha uma pesquisa feita com leitores da publicação sobre os hábitos de consumo de café e o que isso revela em termos de tendências.

No terraço do Edifício Martinelli, o público será convidado a participar de uma experiência única. Dia 30, às 14h, acontece uma atividade mediada pelo Café do Bira e a Akan Cafés Especiais com 60 participantes que promete desafiar os paladares mais exigentes.

Idealizadora do podcast do Portal Coffea e da empresa de turismo de café Coffea Trips, Kelly Stein fala no Centro Cultural Banco do Brasil no dia 30, às 15h. Durante a palestra, ela vai narrar suas andanças pelo universo do café, destacando experiências de viagens e sabores experimentados nesta jornada.

No Dia Internacional do Café, sábado, dia 1º, às 15h, o encerramento do evento fica por conta do influenciador de turismo Thiago Lopez. Em seu canal de viagens no Youtube, Thiago já explorou muitos destinos ao redor do mundo, sempre trazendo um olhar único para cada experiência. Neste bate-papo, ele promete contar os detalhes das suas incursões e também os deliciosos cafés que já provou em suas aventuras.

Toda a programação do Festival do Café, bem como os estabelecimentos participantes, podem ser conferidos no site oficial do evento.