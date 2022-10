Halloween: bares e restaurantes apostam em drinques temáticos

28 de outubro de 2022 | 18:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Drinque cérebro de bruja do Guilhotina Foto: Lígia Prestes

O Halloween é uma festa tipicamente norte-americana que se popularizou com o passar dos anos e conta com uma série de ingredientes típicos como abóbora, além de doces variados.

Com a chegada do Dia das Bruxas, os bares e restaurantes de São Paulo se inspiraram nas cores e sabores das festividades e elaboraram drinques comemorativos para quem quer celebrar.

Confira as opções disponíveis.

Guilhotina

Spencer Amereno e Marlon Silva se reuniram para criar dois drinques especiais para a noite de Halloween.

O Muere Lentamente, é à base de bourbon e leva mapple de tangerina, merlet de pêssego, suco de limão siciliado, aquafaba e carvão ativado.

Os fãs de gim não ficaram de fora e poderão apostar no Segredo de Bruja, que contém, além do destilado, fake lime e cointreau noir. Ambos saem pelo valor de R$ 40.

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – Telefone para contato: (11) 3031-0955. (Funcionamento de terça a sexta das 18h à 1h e sábado das 17h à 1h)

Drinque muere lentamente do Guilhotina Foto: Ligia Prestes

Bottega 21

O bartender Michel Felício embarcou nas festividades do Dia das Bruxas e criou o Bottega GT, que leva gim infusionado com Ismênia, servido com tônica e hortelã. A cor arroxeada do drinque é a protagonista da apresentação.

Rua dos Pinheiros, 1308 – Pinheiros (Telefone para contato: (11) 99342-2332. Funcionamento de segunda a sábado, das 18h às 2h)

Drinque bottega GT do Bottega 21 Foto: Amanda Francelino

Piccini Bar

Recém aberto no bairro do Itaim Bibi, o Piccini Bar servirá o Amargot, com rum, licor de café, água com gás, espuma cítrica e pó de café.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi, São Paulo - (Telefone para contato: (11) 3079-8025. Funcionamento de segunda a quinta das 12h às 15h e das 17h às 00h, sexta 12h às 15h e 17h às 02h, Sábado das 12h às 02h)

Drinque amargot do Piccini Foto: Rafaela Santos

Exquisito

Além do Halloween, o bar Exquisito, localizado na região da Consolação, celebra o Dia de Los Muertos em primeiro de novembro.

Batizado como Cérebro de Rato, o drinque leva St Remy, licor triple sec, grenadine, baileys e absinto. O toque final são as chamas que vêm em cima da bebida no momento do serviço.

Rua Artur de Azevedo, 2079 – Consolação- São Paulo/SP –Telefone para contato: (11) 2323-5432 (Funcionamento de terça a quinta das 18h às 23h, sexta 18h às 01h,sábado e domingo a partir das 13h - Almoço terça a sexta das 12h às 15h)

Drinque cérebro de rato do Exquisito Foto: Ligia Prestes

Gaarden Green House

Para celebrar o Halloween, a casa arborizada na região do largo da batata conta com um drinque especial à base de vodca. O zombie leva também xarope lampone, framboesa, albumina e gelo. O toque final fica por conta da decoração.

Rua Fernão Dias, 672 – Pinheiros. (Telefone para contato: (11) 3097-9988. Terça a sábado, das 12h às 0h. Domingo das 12h às 22h).