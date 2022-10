O espumante amigo do meio ambiente

01 de outubro de 2022 | 08:55 por Suzana Barelli, O Estado de S.Paulo

A Chandon deu um nome poético ao seu primeiro espumante elaborado com menor intervenção enológica: Névoa das Encantadas; bebida é preparada com uva chardonnay, de um vinhedo tratado sem herbicidas e de cultivo sustentável. Foto: Juliano Palma

A Chandon do Brasil recorreu a um nome até poético para batizar seu primeiro espumante elaborado com a menor intervenção enológica, algo no caminho dos vinhos mais naturais. Chamado de Névoa das Encantadas, em referência à neblina que marca as manhãs no vinhedo de Encruzilhada do Sul (RS), a bebida é elaborada apenas com a uva chardonnay, de um vinhedo que é tratado sem herbicidas, um dos agrotóxicos mais criticados por quem valoriza uma agricultura orgânica.

Para elaborá-lo, o enólogo Philippe Mével acrescenta apenas leveduras selecionadas, aquelas bactérias que iniciam a fermentação (a opção para os vinhos naturais é a levedura que já se encontra no vinhedo e na casca das uvas, mas que nem sempre consegue fazer a fermentação acontecer). Depois, o espumante fermenta nos tanques da vinícola em Garibaldi (RS), para onde as suas uvas foram levadas em caminhões refrigerados logo depois da colheita. Nada mais é adicionado ao tanque, nem o famoso SO2, o anidrido sulfuroso, que ajuda a preservar a bebida. Depois de um mês, o tanque é fechado para que o gás carbônico liberado neste final de fermentação não escape e possa dar origem às borbulhas. Por um período de quatro a cinco meses, o espumante fica nos tanques fechados para que as borbulhas se integrem ao vinho. Depois, é engarrafado, sem filtragem, ou seja, sem a retirada do que restou das leveduras.

O resultado é um misto de pet-nat (os modernos espumantes de uma única fermentação) e do método ancestral (também de única fermentação) com uma elaboração natural. Na prática, não há uma categoria para definir o novo espumante. Comercializado por R$ 160, o produto integra a linha Roots, que traz os seus rótulos elaborados de acordo com a agricultura sustentável – o primeiro foi o Blanc de Noir, lançado em meados deste ano, elaborado apenas com a variedade pinot noir. Como não é filtrado, o que o torna turvo na taça, e pode oxidar rapidamente se não conservado corretamente, o Névoa é daqueles espumantes que pedem a ajuda de um sommelier para explicá-lo. “É um conceito novo, para um público que quer entender mais da bebida”, afirma Adriano Ciavdar, gerente de marketing da Chandon.

O maior mérito do espumante é marcar o novo caminho que a vinícola vem adotando, não apenas da produção sustentável, como na abertura às experimentações enológicas. Certo que a produção tradicional continua, como mostra o bom Excellence, o espumante premium da marca, também lançado nesta semana, e que passa a ser safrado (elaborado todos os anos e apenas com as uvas desta safra).

Nos vinhedos gaúchos, a Chandon não é a única das grandes vinícolas a partir para uma agricultura mais sustentável, reduzindo não apenas o uso de produtos de síntese nos vinhedos, como preocupada com o meio ambiente (a maison tem um interessante programa de preservação do butiá, espécie nativa dos pampas, por exemplo, e agora aposta em ervas entre os vinhedos para aumentar a diversidade do solo). A Salton é outra empresa que aposta na sustentabilidade em seu vinhedo em Santana do Livramento, também no sul do Rio Grande do Sul, em uma preocupação que até recentemente parecia interessar mais as pequenas vinícolas.

No caso das duas empresas, a sustentabilidade é um conceito mais realista do que a agricultura orgânica. Mével acredita que é pouco provável um cultivo orgânico na região, principalmente por fatores climáticos (a chuva em excesso favorece o aparecimento de doenças nas vinhas). Gregório Salton, enólogo da vinícola que leva seu sobrenome, tem opinião parecida. Mas o movimento mostra que este é um caminho sem volta, e que vem passando das pequenas para as grandes vinícolas.