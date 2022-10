Os destaques da Wine South America; confira

24 de setembro de 2022 | 02:59 por Suzana Barelli, O Estado de S.Paulo

Conheça alguns dos destaques da Wine South America, feira de vinho realizada nesta semana em Bento Gonçalves. Sediada no coração da produção nacional, a feira contou com participação importante dos produtores nacionais, e não apenas gaúchos. Mas teve também destaques em vinhos importados, com foco, principalmente, nos rótulos italianos.

Personalidade

O primeiro master of wine italiano, Gabriele Goreti foi a personalidade de destaque da Wine South America, e fez três masterclass sobre os vinhos italianos. Destaques para as várias facetas da sangiovese e para a variedade dos espumantes italianos.

. Foto: Suzana Barelli

Paladar docinho do brasileiro?

A Pizzato decidiu apostar nos vinhos com maior residual de açúcar, o que caracteriza mais os vinhos de mesa e não os vinhos finos. Tem os rótulos Violette, tinto com merlot, cabernet sauvignon e alicante bouschet, e o Marcelle, branco. Os dois têm 40 gramas de açúcar por litro, o que os coloca na categoria suave, e custam R$ 55 para o consumidor.

. Foto: Suzana Barelli

O pinot noir da Thera

Há várias safras, a vinícola Thera, de Santa Catarina, tenta elaborar um pinot noir, mas a uva não alcançava a complexidade necessária. Em 2020, enfim, a vinícola conseguiu elaborar 2 mil garrafas. O tinto tem potencial, deve ser lançado até o final do ano, com um preço nada convidativo de mais de R$ 600.

. Foto: Suzana Barelli

Eduardo Strechar

Ele chegou à Austrália mais pelo surf do que pelos vinhos, mas foi no país do canguru que ele começou a pensar seriamente em enologia. Fez estágios no Chile e atualmente é sócio da Cata Terroirs, que trabalha com uvas de Santa Catarina, principalmente, e do Rio Grande do Sul. Destaque para os seus brancos, como o Chardonnay com passagem por barrica (R$ 165 para o consumidor final).

. Foto: Suzana Barelli

Orgânicos e gaúchos

A cultura orgânica também tem espaço nos vinhos gaúchos, como mostra a Casa Ágora, que chegou a ser assessorada pela enóloga Marina Santos, expert no tema. Na foto, repare no material utilizado para fazer a cápsula dos vinhos!

. Foto: Suzana Barelli

Vinho brasileiro envelhece bem?

Para responder esta pergunta, Paulo Brammer, da escola Enocultura, liderou uma degustação com oito vinhos e um espumante brasileiro. A resposta, na taça, é sim. Nossos vinhos envelhecem bem e com a qualidade crescente dos últimos anos devem envelhecer ainda melhor nas próximas safras.

. Foto: Suzana Barelli

Experimentos na vinificação

Dois vinhos laranja (brancos que ficam mais tempo em contato com a casca) da Guatambu, vinícola em San Pedrito. O primeiro tem um estágio em ânforas, que o torna mais gastronômico.