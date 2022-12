Quando o enólogo faz a diferença

03 de dezembro de 2022 | 03:00 por Suzana Barelli, O Estado de S.Paulo

Pierre Lurton é daqueles enólogos que dispensam apresentações no mundo do vinho. Ele é responsável por dois dos mais prestigiados vinhos de Bordeaux, o Château D’Yquem, em Sauternes, e o Cheval Blanc, uma das estrelas mais reluzentes de Saint-Émilion. Lurton, no entanto, não se contenta em ser presidente destes dois châteaux de Bernard Arnault, o todo poderoso dono do grupo LVMH. No início dos anos 1990, ele começou a arrendar vinhedos e depois conseguiu comprá-los na região de Entre-Deux-Mers, teoricamente de menor prestígio em Bordeaux. E passou a se aventurar com seus próprios vinhos, chamados de Château Marjosse.

A história começou com um branco e um tinto, que se misturavam entre os vários rótulos de Bordeaux. Mas recentemente, a brincadeira ficou séria. A linha cresceu e deu espaço à criatividade - ou, melhor dizendo, à expertise do enólogo. “Temos um terroir muito semelhante ao de Saint- Émilion, o que explica a complexidade dos nossos vinhos”, afirma ele, que passou pelo Brasil nesta semana para lançar os seus vinhos.

Um dos diferenciais de Lurton é apostar em vinhos varietais, aqueles elaborados apenas com uma uva. Isso em Bordeaux, região famosa por seus blends, principalmente entre a cabernet sauvignon e a merlot. Para isso, ele criou a linha Anthologie, que traz no rótulo sempre o desenho de um pássaro local. “Afinal, Marjosse é o nosso jardim”, define ele. E, mais, conforme a variedade, o vinho vem em garrafa de estilo da Borgonha (aquelas mais bojudas) e não no modelo mais reto, clássico de Bordeaux. Ainda, é classificado apenas como Vin de France, a mais genérica da França, e não são baratos – conforme o rótulo, o preço varia entre R$ 226 e R$ 668, na Mistral.

Um exemplo é o Cuvée Hirondelle, um 100% muscadelle, variedade branca que costuma ser utilizada em pequenas proporções nos blends dos bordeaux brancos. Mas a qualidade da uva, de um vinhedo de mais de 75 anos, levou Lurton, junto com o seu enólogo Jean-Marc Domme, a apostar neste branco varietal, de notas florais e frutadas (damascos).

Nos tintos, a mesma lógica prevalece: há três merlots diferentes, como o Cuvée Les Truffiers, de uma elegância única, que nos leva a perguntar porque tão poucos consumidores valorizam esta uva. Há também um 100% cabernet franc, o Cuvée Ortolan. E um malbec, o Cuvée Gros Bec, de vinhedo plantado na década de 1940, e que, mesmo com a pureza e a boa maturação da uva, em nada lembra os malbecs argentinos – lembrando que Lurton é responsável também pelo projeto Cheval des Andes, na Argentina.

Claro que o Château Marjosse tem também os seus clássicos, com as mesclas típicas da região. E que são brancos e tintos de muita qualidade, como o Cuvée Palombe, um corte de sémillon, sauvignon gris e sauvignon blanc, ou o Château Marjosse Rouge, com 80% merlot, 10% de cabernet sauvignon e 10% de cabernet franc.

Animado, Lurton diz que o projeto é a sua aposentadoria e que não pensa em deixar o grupo LVMH. Segue assim um caminho diferente dos enólogos que brilham em grandes vinhos e depois partem para vôos solos. Para ficar em apenas dois exemplos recentes, Francisco Baettig, que ganhou fama com o Seña, um dos grandes tintos chilenos, entre outros rótulos da família Errazuriz, agora aposta no seu projeto no sul do Chile, que leva o seu sobrenome. E o argentino Daniel Pi, ex-grupo Peñaflor (leia se Trapiche), que hoje se divide entre o seu projeto pessoal e os rótulos da Bemberg.