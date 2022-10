Tour gratuito pelo centro de SP conta história do café no Brasil

26 de setembro de 2022 | 05:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Xícaras com café coado Foto: DANIEL TEIXEIRA/ ESTADAO

O Dia Internacional do Café é comemorado em 1º de outubro e, nesta data, o Pátio Metrô São Bento, em parceria com o grupo Caminhos do Triângulo, lança o Tour Guiado - Café e Cafeterias. O passeio mostra as mudanças ocorridas nos séculos XIX e XX, em decorrência do período da Expansão Cafeeira no Brasil.

A atividade é gratuita e acontece em todos os sábados de outubro e novembro, com saída às 11h e retirada de senhas a partir das 10h30. O ponto de encontro será na Praça da Colmeia, localizada dentro do empreendimento, na Estação São Bento do Metrô.

O roteiro percorre o Triângulo Histórico, no Centro de São Paulo. O passeio segue pelas principais ruas apresentando os pontos importantes da época, enquanto visita lugares onde funcionaram grandes cafeterias e restaurantes, nos quais a elite paulistana e importantes nomes da história se reuniam. Esses locais eram pontos de encontro de intelectuais, palco de discussões políticas e inspiração artística.

O café trouxe transformações em níveis sociais, econômicos, políticos e também nos costumes e hábitos da sociedade paulistana, e hoje o amado “cafézinho brasileiro” está presente na rotina de toda a população. A caminhada resgata a história de lugares e pessoas influentes na época da Expansão Cafeeira no Brasil, passando por pontos como Praça Antônio Prado, Pátio do Colégio e Largo do Café.

Serviço

Tour Guiado - Café e Cafeterias

Ponto de encontro: Praça da Colmeia - Pátio Metrô São Bento

Dia: A partir do dia 01/10, todos os sábados de outubro e novembro

Preço: Grátis

Horário: Saída às 11h, retirada de senhas às 10h30