Arroz delícia

27 de outubro de 2022 | 17:06 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

O arroz é considerado um dos alimentos mais importantes da nutrição humana. É ingrediente onipresente em diversas culturas, do Oriente ao Ocidente. Um grão que alimenta cerca de dois terços da população mundial. Come-se arroz com carnes, com legumes, com feijão... Arroz entra no preparo de entradas, pratos principais e sobremesas. Difícil encontrar ingrediente mais versátil na culinária mundial. Os registros apontam que o grão é cultivado há pelo menos doze mil anos. Que sua origem é chinesa, mais especificamente da região do Vale do Yangtsé, na China. Em território nacional, estima-se que o arroz seja plantado há uns quatro mil anos. Jogamos arroz sobre os recém-casados para dar sorte, herança portuguesa com certeza... Mas a grande beleza desse grão tão amado é o fato de ele ser o maior dos coringas na cozinha, internacionalmente festejado no dia 31 de outubro. A nossa parte nesta festa é uma seleção das receitas mais reconfortantes do arroz nosso de todo dia.

Bolinho de arroz biro biro Foto: Bar Original

Resista se puder a um prato de bolinhos de arroz estrategicamente colocados a sua frente. Se for acompanhado de uma cerveja gelada então...

Farofa de rapa de arroz da chef Mara Salles. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

E que tal uma farofinha de rapa de arroz, hein? Um prato muito fácil de preparar e que, assim como os famosos bolinhos, ainda é uma ótima maneira de aproveitar as sobras de arroz na geladeira.

Arroz doce do A Bela Sintra/Mauro Holanda Foto: Mauro Holanda

No time das sobremesas mais reconfortantes, o que dizer de uma tigelinha de arroz doce polvilhado com canela. Uma receita herdada de Portugal que virou sinônimo de casa de vó, de fim de tarde no avarandado da casinha interiorana, de cafuné de mãe depois do almoço no domingo...

O sempre maravilhoso arroz soltinho para acompanhar o PF nosso de cada dia não poderia faltar nessa seleção. É todo dele o título de comida mais onipresente na mesa dos brasileiros, disputando apenas com seu companheiro feijão.

Arroz carreteiro ou, quando leva banana, Maria Isabel. Foto: Higor Maranho

Um prato de arroz de carreteiro também diz muito sobre a intenção de deixar uma pessoa feliz com um prato de comida nas mãos. A versão original leva carne-de-sol e alho. A versão que selecionamos pra você inclui banana e bacon. Apenas se jogue...

Versão com rabada é das queridinhas do delivery do Arroz Malandro. Foto: Rodrigo Sacramento

Uma receita que já nasce como uma estrela na culinária nacional das especialidades feitas com o grão aniversariante do mês é o arroz de rabada. Outra maravilha garimpada no setor de receitas feitas com reaproveitamento de ingredientes remanescentes do dia anterior

Baião de dois especial Foto: Lígia Skow

E por fim, o nosso baião de dois, original do Nordeste do país, amado com igual intensidade em outras regiões do país.

