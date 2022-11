Black Friday: estabelecimentos realizam promoções especiais para a data

24 de novembro de 2022 | 10:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

La Braciera oferece pizza com 40% de desconto Foto: Ligia Prestes

A 4ª sexta-feira do mês de novembro é dedicada há muitos anos à Black Friday, grande evento que promove descontos em praticamente todos os segmentos do mercado, que vão desde eletrodomésticos e artigos para casa até roupas. Neste ano, o evento ocorre no dia 25 de novembro.

A história da Black Friday começou nos Estados Unidos para aquecer o mercado varejeiro para as festas de fim de ano, sendo realizada logo após o Dia de Ação de Graças norte-americano.

Apesar da premissa inicial no varejo, o evento se estendeu e hoje abarca o mercado da gastronomia, quando restaurantes promovem descontos especiais em pratos, bebidas, ou então realizam os famosos "compre e leve".

Em solo brasileiro não é diferente, e estabelecimentos da capital paulista também se dedicam a alavancar as vendas durante a Black Friday. E a verdade é que muitos destes descontos não podem ser ignorados por quem gosta de comer e beber bem.

Pizza com desconto

A La Braciera foi um dos estabelecimentos que decidiu aderir à data e os clientes que visitarem o estabelecimento, seja na unidade de Higienópolis, Jardins ou Santana, no dia 25, vão encontrar a pizza de margherita com burrata com 40% de desconto.

Pizza de margherita com burrata tem preço especial na Black Friday Foto: Ligia Prestes

Recém incluída no cardápio, ela junta molho de tomate, queijo grana padano, mussarela fior di latte, manjericão e uma burrata inteira por cima. Ela sai de R$ 78 por R$ 46,80 no tamanho médio.

Vinho a bons preços

Os amantes de vinhos também terão um espacinho no período de descontos, já que a Andovino vai oferecer taças a R$ 12 nos dias 25 e 26 de novembro.

Durante os dois dias, a casa vai oferecer quatro opções de rótulos entre tintos e brancos. O valor original da taça costuma ser R$ 18.

Gelato artesanal em dobro

A gelateria Davvero também decidiu aderir à Black Friday e vai funcionar no esquema “compre e leve”.

Gelateria Davvero realizar Blak Friday no esquema "compre e leve" Foto: Henrique Péron

Ds 17h às 20h do dia 25, quem visitar uma das quatro unidades da Davvero e comprar o copinho no tamanho P, leva o M. Além disso, a embalagem de 1000ml estará com o valor da de 700ml.

Os sabores de gelato disponíveis na promoção são fior di latte, chocolate ao leite belga, Fior di latte com pistache crock , doce de leite, banoffee e café bianco. Na ala de sorbet, os selecionados são manga e frutas vermelhas.