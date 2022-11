Casas especializadas em lámen promovem jantares da Japan House

11 de novembro de 2022 | 14:10 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Escultura da exposição "A História do Ramen Donburi" Foto: Felipe Rau / Estadão

A Japan House São Paulo vai promover, a partir do dia 22 de novembro, noites de degustação de lámen para complementar a exposição "A Arte do Ramen Donburi".

Durante seis semanas, às terças e quartas-feiras, com exceção do mês de dezembro, o restaurante Aizomê localizado, no segundo andar da instituição, receberá sete casas especializadas no prato para servir diferentes receitas.

Durante os 12 dias de evento, Hidden by 2nd Floor, Hirá Ramen Izakaya, Jojo Ramen, Lámen Kazu, Tamashii Ramen, Tonkotsu Barikote Ramen Maru vão revezar para apresentar menus de diferentes regiões do Japão.

Na estréia da degustação, nos dias 22 e 23, será servido o misso lámen de Hokkaido, do Lámen Kazu. a base de caldo à moda de Hokkaido, temperado com alho, gengibre e glutamato monossódico, com macarrão, broto de bambu, broto de feijão, cebolinha, algas marinhas, lombo de porco, gergelim, milho, manteiga e narutomaki.

Já nos dias 29 e 30, a estrela da noite será o tonkotsu lámen de Hakata, do Tonkotsu Barikote Ramen Maru. Com caldo feito à base de porco, temperado com shoyu, macarrão fino, ovo marinado, cebolinha, cogumelo marinho, gengibre e chashu.

As degustações serão oferecidas em dois turnos, uma às 18h30 e outra às 20h30. Os ingressos custam R$ 130, e podem ser adquiridos pelo Sympla. Os demais cardápios serão divulgados em breve.

Serviço

Degustação de lámen - Japan House

Datas: 22 e 23 de novembro e 29 e 30 de novembro

Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista

Horário: 18h30 e 20h30

Ingressos disponíveis no Sympla