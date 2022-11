Chefs oferecem menu degustação só com sobremesas

17 de novembro de 2022 | 13:47 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Waffle de fermentação com sorvete de manteiga noisette e maçã negra Foto: Julia Rodrigues

O restaurante Quincho, comandado pela chef Mari Sciotti, vai oferecer um menu degustação de sobremesas em seis tempos no próximo 21 de novembro, às 19h30.

A segunda edição do evento tem como objetivo destacar a confeitaria, colocando as sobremesas como protagonistas da mesa e reforçar o conceito de "Dessert Bar". Cada um dos doces será harmonizado com diferentes drinques.

Quem vai comandar a cozinha desta vez serão os confeiteiros Rafael Aoki, Lucas Corazza, jurado do programa Que Seja Doce, e Bianca Mirabili, chef confeiteira do Evvai.

O menu de seis tempos será dividido nas categorias frescor, untuosidade e amargor. No primeiro ato, serão servidas sobremesas como dumpling de boursin com consommé de jabuticaba e bolo de rolo com compota de tomate, sorvete de mascarpone e maçã verde, harmonizadas com um drinque de gim, cordial de eucalipto, limão taiti e clara pasteurizada.

Já no ato untuosidade, os protagonistas serão o waffle de fermentação com sorvete de manteiga noisette e maçã negra acompanhado de um combinado de vermute seco, vermute branco, limoncello e limão taiti.

Por fim, será servido um fudge de chocolate 85% com brigadeiro de cacau black e sorbet de mel de cacau harmonizado com tradicional drinque Rabo de Galo, com cachaça, vermute tinto e bitter.

O valor da experiência sai por R$ 280, e as reservas podem ser feitas pelo número (11) 94450-1631.

Serviço

Menu degustação de sobremesas

Endereço: Quincho Cozinha & Coquetelaria - Rua Mourato Coelho, 1.447 - Pinheiros

Data: 21 de novembro

Hora: 19h30

Reservas: (11) 94450-1631