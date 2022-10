28 de outubro de 2022 | 05:00 por Cintia Oliveira, Especial para o Estadão, O Estado de S.Paulo

O pudim de textura sedosa, com ou sem furinhos – vai do gosto do confeiteiro –, merece um espaço no rol de sobremesas que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. À base de leite condensado, a versão nacional da sobremesa marca presença tanto no almoço de domingo em família quanto no cardápio de diversos estabelecimentos da capital paulista. É possível encontrar ainda diversas lojas especializadas na sobremesa. Confira uma seleção de endereços onde provar pudim em São Paulo.

Capim Santo

Sob o comando da chef Morena Leite, o restaurante instalado no Museu da Casa Brasileira apresenta um menu repleto de brasilidade, com sugestões como o pudim de doce de leite (R$ 27) aromatizado com fava de aridan, um fruto de origem africana com um sabor que combina caramelo e baunilha, que é servido com calda e telha de caramelo.

Av. Brig. Faria Lima, 2705, Jardim Paulistano. 3032-2277. 10h/ 18h (sex. 10h/ 18h e 19h/ 22h. sáb e dom. 10h/ 18h).

Pudim de doce de leite do Capim Santo Foto: Mario Rodrigues

Dalva e Dito

O restaurante do chef Alex Atala, que tem a cozinha comandada pelo chef José Guerra Netto, tem um menu que celebra a cozinha brasileira. Entre as sobremesas, um dos destaques é o pudim de leite condensado (R$ 31), que chega à mesa com uma esfera de caramelo.

R. Padre João Manuel, 1.115, Jardins. 3068-4444. 12h/ 15h e 18h/ 20h (sáb. 12h/ 20h. dom. 12h/ 16h). Delivery pelo iFood.

Pudim de leite do Dalva e Dito Foto: Leandro Martins

De Segunda

O casal de chefs Júlia Tricate e Gabriel Coelho apresenta uma cozinha brasileira repleta de referências afetivas, mas sem amarras. O pudim de chocolate, que é uma receita da família de Coelho, é protagonista de uma das sobremesas servidas na casa. Ele chega à mesa com cremoso e sorbet de maracujá, crumble de chocolate e óleo de hortelã.

R. Professor Tamandaré Toledo, 160, Itaim Bibi. 3078-2900. 12h/ 16h e 19h/ 23h (dom. 12h/ 16h. fecha ter.)

Pudim de chocolate do De Segunda Foto: Julia Tricate

Holy Burger

Além dos hambúrgueres, um dos destaque do cardápio da hamburgueria, que funciona há quase uma década na Vila Buarque, é o pudim (R$ 26). A sobremesa, que tem como base leite condensado, leva um toque de cumaru e chega à mesa dentro da latinha – basta levantá-la um pouco, que o pudim escapa para o prato e a calda de caramelo envolve a sobremesa.

R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Vila Buarque. 17h/ 0h (sáb. 12h/ 0h. dom. 12h/ 23h).

Fôrma de Pudim

Como o próprio nome sugere, o pudim é o protagonista da loja, sob o comando de Fernanda Nader e Daniela Aliperti, que é a responsável pelas sobremesas. Além do clássico, à base de leite condensado (a partir de R$ 60), a linha de pudins inclui sabores como limão-siciliano (a partir de R$ 65), doce de leite (a partir de R$ 70) e chocolate belga (a partir de R$ 85).

R. Normandia, 102, Moema. 2309-2030. 10h/ 18h (qua. a sex. 10h/ 19h. sáb. 10h/ 16h. fecha dom.). Delivery próprio ou pela Rappi.