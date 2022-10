Crítica: ‘Iron Chef: México’ tenta unir acertos das versões americana e brasileira

23 de setembro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Cena de 'Iron Chef: México' Foto: Netflix

Fãs de reality shows de gastronomia, respirem aliviados. A Netflix lançou na última quarta-feira, 21, a versão mexicana do celebrado e popular programa Iron Chef.

Nesta versão, o formato permanece quase o mesmo já visto nas apresentações brasileira e americana. Chefs em começo de carreira enfrentam os profissionais mais consolidados.

Isso, como sempre, rende provas memoráveis em que a gastronomia é o foco, não o meio. O espetáculo não está no sofrimento dos participantes, mas sim na excelência alcançada.

No entanto, é perceptível como existem diferenças entre as versões dos EUA e do Brasil. Na apresentação americana, há a presença de comentaristas, que buscam contextualizar cada passo dos competidores -- fazendo com que o programa se torna mais cansativo.

Na brasileira, enquanto isso, eliminam essa figura, ficando a cargo de duas apresentadoras. O chairman Mark Dacascos também some da apresentação. Uma perda significativa.

Já o Iron Chef: México tenta mesclar esses dois universos. De um lado, os comentaristas estão ali, mas sem aquele ritmo caótico e exagerado que é visto na edição americana. O foco, assim como acontece no Brasil, está nos preparos e na experiência do cozinheiro.

Por outro lado, o programa não deixa de lado o chairman -- essa figura que apresenta as provas e é visto como um guardião do prêmio do programa. Ele está ali, fazendo diferença no humor e até mesmo no ritmo adotado. É o melhor que há dos Estados Unidos e Brasil.

Participantes do ‘Iron Chef: México’

Outro ponto positivo de Iron Chef: México é algo que já visto nos outros programas: a qualidade dos participantes. Do lado dos chefs conceituados, Francisco Ruano, Roberto Solís e Gabriela Ruíz mostram como o reality show sabe escolher bons nomes.

Do lado dos desafiantes, enquanto isso, Pablo Salas, Abel Hernández, Adria Marina, Diana Dávila, Claudia Albertina Ruiz e Claudette Zepeda levam qualidade e aumentam o desafio.

Por fim, Iron Chef: México ganha uma medalha: é que tem as provas mais criativas e ousadas. Vão desde festas infantis, passando por cactos e até insetos na culinária. Dá de dez a zero no brasileiro, que ficou no óbvio, e também ousa mais do que o americano.

E, no final, é aquela constatação de que dentre os reality shows gastronômicos de hoje em dia, o Iron Chef está nadando de braçada como o melhor. Não só é dinâmico e divertido, como também tem foco na comida, não no espetáculo. Só resta saber até quando essa fórmula vai aguentar.