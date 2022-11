Dia do Sanduíche: Confira 5 receitas para celebrar a data

03 de novembro de 2022 | 16:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Sanduíche de salmão, o club sandwich, do bar Astor Foto: Carol Gherardi

No dia 3 de novembro, celebra-se o Dia do Sanduíche, prato que cada vez mais ganha espaço na mesa dos brasileiros.

Práticos e rápidos na hora do preparo, contam com uma gama de ingredientes versáteis que costumam contemplar a maioria, e não deixam a desejar quando o assunto é sabor.

Pensando nisso, Paladar selecionou x receitas especiais para celebrar a data, e que prometem agradar a todos os gostos.

Confira

Sanduíche de salmão defumado

Os fãs de frutos do mar não ficam de fora no Dia do Sanduíche.

O chef Marcelo Tanus, do Bar Astor ensina o passo a passo do lanche que leva salmão defumado, maionese avocado e cebola roxa. Ideal para dias mais quentes.

Sanduíche de Ovo

Apresentado de diversas formas, o pão com ovo ganhou espaço no mundo todo.

As receitas começaram a aparecer ainda na Primeira Guerra Mundial, com a escassez de alimentos. Entretanto, mesmo após o fim do conflito, o prato seguiu fazendo sucesso e tornou-se um clássico.

Seja um sanduíche de ovo frito, cozido ou mexido, com ou sem embutidos e vegetais, o prato é um verdadeiro fenômeno nas mesas.

Um dos clássicos é feito com salada de ovos e um pouco de iogurte, encontrado no livro Um jeito moderno de comer, da inglesa Anna Jones.

Sanduíche de ovo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Sanduíche de Atum

Para quem está em busca de uma opção leve, a receita do sanduíche de atum do Mr. Cheesecake é uma boa pedida.

A pasta de atum é fácil de se preparar e pode ser utilizada em outros pratos.

Sanduíche de atum com salada. Foto: Divulgação Mr Cheesecake Sandwich Deli

Hambúrguer com bacon

No Dia do Sanduíche outra pedida que não pode ficar de fora é o hambúrguer.

O sanduíche Cebolloni, elaborado pelo chef Lierson Mattenhauer e servido na hamburgueria Tradi é uma das grandes pedidas para comemorar a data.

Delicioso Cebolloni, hambúrguer com bacon e cebola. Foto: João Erbert

Choripan

Muito consumido da Argentina e no Uruguai, o choripan leva basicamente linguiça e chimichurri.

O prato conta com diversas variações, e o Chimi Choripanes, além do tradicional molho feito à base de salsa, combina provoleta e maionese.