Diego vence MasterChef Profissionais 4; confira detalhes da final

09 de novembro de 2022 | 01:03 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Finalistas do MasterChef Profissionais 4 Foto: Melissa Haidar/Band

A quarta edição do MasterChef Profissionais chegou ao final na madrugada desta quarta-feira, 9. Depois de nove episódios, Diego se consagrou como vencedor em uma disputa acirrada contra Thalyta.

Como sempre acontece nas finais, os dois cozinheiros foram desafiados a fazer um menu degustação completo – com duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas – que traduza suas trajetórias e visões da gastronomia.

No cardápio campeão, a primeira entrada foi de crudo de vitelo, vinagrete de castanha, emulsão de açaí e queijo tulha; segunda entrada de mousse de robalo com lagostim, mandioca, beluga e chips de quiabo; primeiro principal de bacalhau ao molho de Alvarinho, batatas ao murro, pinhão e purê de cebola; segundo principal de arroz de pato com trufas negras; primeira sobremesa de tagliatelle de cachaça, mousse de pitanga, calda de coco, crumble e queijo parmesão; e segunda sobremesa de sorvete de queijo de cabra e gema.

Esse menu bateu o cardápio de Thalyta, que apresentou primeira entrada de beterraba, gremolata de noz pecã e creme de raiz forte; segunda entrada de royale de morilles, alho-poró e trufas negras; primeiro principal de vieira com creme de erva-doce, aspargos defumados e azeite de dill; segundo principal de robalo poché em fumê de capim-limão, castanhas e beurre blanc de baunilha; primeira sobremesa de granita com chá branco e flor de sabugueiro, compota e lâmina de maçã verde e amêndoas; e creme inglês com lavanda, brunoise de cereja e ameixa e papel de alecrim.

Como foi a final do ‘MasterChef’?

Assim como foi feito nas últimas temporadas de MasterChef, toda a final foi previamente gravada. Ou seja: falta aquela emoção a mais que o anúncio do vencedor ao vivo promove. Fica tudo muito plástico, embalado, óbvio.

Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Érick Jacquin julgaram os pratos dos finalistas Foto: Melissa Haidar/Band

No entanto, enquanto a versão de amadores perdeu um pouco o tom com duas concorrentes que moviam amor e ódio nas redes sociais, a final do MasterChef Profissionais apresentou qualidade muito acima da média nos preparos e até na escolha de insumos.

Vieiras, lagostim, vinhos caríssimos, trufas negras. Os profissionais, com experiência de sobra, souberam transformar o programa da final em espetáculo e em show gastronômico, como deve ser.

Falta emoção, é claro, por conta de menus fechados decididos pelos próprios competidores. Mas é algo que, quase uma década depois da estreia do programa, é preciso lidar.

Com dois grandes competidores na final, com nomes como Ananda e Wilson eliminados anteriormente, MasterChef Profissionais mostrou como o programa ainda consegue trazer o melhor da gastronomia com bom entretenimento e diversão. Um combo sob medida.