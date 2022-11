Eataly oferece jantar beneficente comandado por Bela Gil

16 de novembro de 2022 | 17:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Digg Franco e Matuzza Sankofa, fundadores da ONG Casa Chama Foto: Ale Virgilio

O Eataly recebe uma série de chefs convidados para promover um jantar beneficente no dia 17 de novembro. O evento começa às 19h, e toda a arrecadação dos ingressos será direcionada à ONG Casa Chama, cuja atuação visa garantir a valorização e qualidade de vida da população trans.

O jantar terá início no restaurante Brace Bar & Griglia, no mezanino do complexo gastronômico, e será comandado pela chef Beatrice Miranda, em parceria com Bela Gil, Aline Guedes, Bel Coelho e Thales Alves.

O menu conta com cinco tempos e será harmonizado com tradicionais vinhos italianos. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma do Sympla pelo valor R$ 485.

Experiência Gastronômica

Coquetel - Beatrice Miranda

Carne cruda com vinagrete de quiabo (carne crua cortada na ponta da faca com vinagrete de quiabo e torrada de pão da casa)

Salada de abobrinha crua e pimenta de cheiro (lâminas de abobrinha com pimenta de cheiro e coentro)

Harmonização: Burdi Bianco Bombino – Duca Carlo Guarini / Burdi Rosso Primitivo – Duca Carlo Guarini

Entrada – Bela Gil

Salada Refazenda (tradicionalmente servida no Camélia Òdòdó, ela leva plantas alimentícias não convencionais e oleaginosas)

Harmonização: Castello Montaùto Vernaccia Di San Gimignano DOCG 2019 – Famiglia Cecchi

Primeiro prato – Aline Guedes

Pirão de dendê e copioba, camarão na tapioca, vinagrete de brotos com jambu e pimenta de cheiro

Harmonização: Langhe DOC Arneis 2020 – Cantina Del Nebbiolo

Segundo prato – Beatrice Miranda

Paleta bovina cozida em baixa temperatura por 12h, purê de cenoura, picles de cenoura, cenoura glaceada no jus de porco e farofa.

Harmonização: Vigne Vecchie Primitivo IGT Salento Rosso 2015

Sobremesa – Thales Alves

Brownie e cookies de chocolate com castanhas brasileiras, coulis de frutas vermelhas, sorbet de morango e mousse de chocolate.

Harmonização: Espumante Asti Fontanafredda

Serviço

Eataly

Data: 17 de novembro

Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1489

Horário: 19h

Ingressos: Sympla