Evento beneficente da TUCCA vai reunir 13 padarias em São Paulo

28 de setembro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Pão francês é queridinho dos brasileiros Foto: Gabriela Biló/Estadão

Uma iniciativa dedicada a celebrar o bom pão em nome de uma boa causa. Essa é a proposta do Chefs pela Cura: Pão com Pão, realizado pela TUCCA (Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer), chegando a sua quinta edição.

O evento, que acontece nos dias 8 e 9 de outubro, das 12h às 20h, no Cubo do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo, vai reunir em um único lugar algumas das principais padarias do País.

“Como esta ação é justamente para ajudar crianças e adolescentes carentes em tratamento contra o câncer, nada mais nobre do que trazer o pão como ponto central do evento”, afirma Luiz Américo Camargo, jornalista, curador e idealizador da ação.

Serão 13 padarias, que irão vender pães, a maioria de fermentação natural e produção artesanal, além de sanduíches e antepastos: Ici Brasseriee Bráz Trattoria, De Lá do Pão, Fabrique, Forno Fecchio, Iza Pães Artesanais, Mediterrain, Mocotó, Papoula Ribeiro, Pistor, Rogério Shimura e convidados, Sliced, St Chico e Zestzing. Parte da renda com as vendas será doada à Tucca.

Além de pães, será possível comprar embutidos da Pirineus, queijos da Fazenda Atalaia, azeites da Lagar H, vinhos da Rouge Brasil, peças exclusivas da Pina Cerâmica, produtos da Banetton Brasil e livros de panificação no espaço da Livraria da Vila.

O Pão com Pão terá também aulas expositivas ao longo do fim de semana, inclusive para crianças. A arrecadação com a venda de ingressos (cada aula custa R$ 120) será totalmente revertida para a Tucca.

Serão 10 oficinas com os seguintes chefs-padeiros (que abrem mão de seus cachês): Adriano Ribeiro, Betty Kövesi, Carla Serrano, Cristina Valeije, Johannes Ross, Iza Tavares, Marcos Carnero, Marina Hernandez, Papoula Ribeiro, Raffaele Mostaccioli, Rogério Shimura e com o próprio curador do evento, Luiz Américo Camargo.

“As aulas duram uma hora. Mas, neste ano, por conta do mês da criança, serão oferecidas duas oficinas ‘mão na massa’ para as crianças: elas poderão aprender a fazer o pão de queijo da padaria Miolo, da Serra da Cantareira; e o pão de minuto das professoras Betty Kövesi e Marina Hernandez, da Escola Wilma Kövesi. Mas o cardápio é vasto. Os temas contemplam panetone, focaccia, croissant, rugbrod, esfiha sem glúten... Com certeza, será um evento delicioso e divertido, com oportunidade de aprender com alguns dos melhores profissionais do mercado”, afirma Camargo.

Serviço

Data: 8 e 9 de outubro

Horário: 12h às 20h

Link para oficinas: https://www.sympla.com.br/evento/chef-pela-cura-pao-com-pao-5-edicao/1723624