Festival de Cinema e Gastronomia traz filmes e comida de graça

22 de setembro de 2022 | 08:34 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Filme sobre uma cozinheira francesa, 'Festa de Babette' é um dos destaques do festival Foto: Reprodução

A partir de 6 de outubro, começa a primeira edição do São Paulo Food Film Fest. Como o próprio nome sugere, é uma celebração gratuita que une gastronomia e cinema.

Como? Serão exibidos mais de 40 filmes, de 15 diferentes países, de forma híbrida e gratuita em São Paulo, com debates e degustações de pratos inesquecíveis do cinema após algumas das exibições presenciais.

Completam a programação do evento algumas oficinas para o público infantil que será convidado a colocar a mão na massa e a entender como funcionam animações em stop motion.

O Festival

Para começar, o festival comemora os 35 anos do filme A Festa de Babette, baseado na obra de Isak Dinesen, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988.

O clássico fala sobre Babette, mulher que vai pra Dinamarca fugindo do terror da repressão à Comuna de Paris. Acolhida como empregada, anos depois, Babette ganha uma fortuna numa loteria e tem a oportunidade de corresponder à bondade com que foi recebida. É aí que ela decide fazer um banquete memorável.

'A Festa de Babette', baseado na obra de Isak Dinesen, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988 Foto: Reprodução

Porém, não é só de Europa que este Festival está recheado. A curadoria vai além e traz desde títulos japoneses, como o inusitado Tampopo: Os Brutos Também Comem Espaguete, de Jûzô Itami, e o marroquino Adam, de Maryam Touzani.

A programação ainda traz obras temáticas como Os Cervejeiros da Vez , de Aaron Hosé; Brewmance: Amor pela Cerveja, de Christo Brock; Os Caçadores de Trufas, de Michael Dweck e Gregory Kershaw; O Nascimento do Saquê, de Erik Shirai; Pão: O Milagre de Cada Dia, de Harald Friedl; entre outros.

Filmes brasileiros

Entre filmes nacionais, produções como Antes do Prato, de Carol Quintanilha; que fará a sua première em São Paulo no Festival. Realização do Greenpeace Brasil, o documentário vai a três regiões do Brasil e mostra a mobilização social potente e diversa para combater a fome, gerar saúde e garantir um meio ambiente em equilíbrio para toda a população.

Outro título que fará sua estreia nas telonas é o A Terra e o Prato, de João Grinspum Ferraz e Fábio Meirelles, com acesso aos melhores chefs do mundo, revela como algumas das mais proeminentes figuras da gastronomia pensam a respeito das mudanças na indústria alimentar – incluindo seu território, suas diferentes culturas, sua criatividade e a forma como moldam sua relação com a natureza e a sustentabilidade.

Títulos como Estômago, que aborda a um só tempo, criatividade na cozinha e o pernicioso sistema carcerário brasileiro, até documentários como A Grande Ceia Quilombola, que retrata uma cultura repleta de saberes, que nutre respeito ao alimento e onde a comida tem um papel fundamental de coesão social, também farão parte da programação.

Serviço

Exibições: de 06 a 12 de outubro de 2022 – GRATUITO

Onde: salas Espaço Itaú de Cinema - Augusta – R. Augusta, 1470 - Cerqueira César Cinemateca Brasileira – Largo Sen. Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino

Online: Belas Artes à La Carte - https://www.belasartesalacarte.com.br/